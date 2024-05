Kontynuacja filmu „Kapitan Marvel” z 2019 roku, w którym występują Brie Larson, Teyonah Parris i Iman Vellani trafiła do kin w listopadzie 2023 roku. Niestety produkcja okazała się klapą. Fani uniwersum uznali ją za jeden z najgorszych tytułów studia ostatnich lat. Warto przypomnieć, że już „Kapitan Marvel” budziła sporo zastrzeżeń.

Jednak jak to często bywa w przypadku filmów Marvela, widzowie nie mogą narzekać na ścieżkę dźwiękową. Twórcy nie po raz pierwszy wykazali się dobrym wyczuciem i nie tylko wybrali odpowiednie hity na ścieżkę dźwiękową, ale powierzyli skomponowanie muzyki oryginalnej Laurze Karpman, co także okazało się trafną decyzją.

Muzyka wyprodukowana przez Karpman świetnie buduje dramaturgię i wprowadza dynamikę w scenach akcji. Wcześniej artystka pracowała nad ścieżkami dźwiękowymi do seriali Netfliksa „Ms. Marvel” oraz „A gdyby...?”.

Poniżej prezentujemy pełną listę piosenek z „Marvels”.

Piosenki z „Marvels”

Oprócz oryginalnej ścieżki dźwiękowej, w „Marvels” skorzystano z kilku dobrze znanych przebojów, które idealnie wpasowały się w klimat filmu. Chyba największym zaskoczeniem - i to pozytywnym - jest wykorzystanie klasycznej piosenki „Memory” z musicalu „Koty” Andrew Lloyda Webbera.

Wśród piosenek z „Marvels” znajdziecie:

„Double Bubble Trouble” w wykonaniu MIA

w wykonaniu MIA „Ratata” w wykonaniu Skrillexa, Missy Elliott i Mr Oizo

w wykonaniu Skrillexa, Missy Elliott i Mr Oizo „Intergalactic” w wykonaniu Beastie Boys

w wykonaniu Beastie Boys „Memory” w wykonaniu Barbry Streisand

Wynik Marvela

Partyturę do filmu Marvel skomponowała Laura Karpman. Całość znajdziecie m.in. na Spotify.

„Higher. Further. Faster. Together.”

„D ar-Benn”

„Tear in Spacetime”

„Surge”

„Stop Spinning”

„Arrival on Tarnax”

„Peace Negotiations”

„Entangled”

„Reunion”

„Free Fall”

„Evacuation”

„Connected”

„Hala”

„Arrival on Aladna”

„Voices of Aladna”

„War Preparations”

„Forces Arrive”

„Power”

„O Captain! My Captain!”

„Chosen Family”

„On Fire”

„Final Fight”

„Dar-Benn’s Destiny”

„Greater Purpose”

„Restoration”

„Captain Rambeau”

„Home”

„The Marvels”

Jeśli lubicie słuchać muzyki z filmów - a szczególnie tych wyprodukowanych przez studio Marvela - polecamy wam piosenki z „Kapitan Marvel”, które zebraliśmy w innym naszym artykule.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek