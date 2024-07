Wesele w stylu rustykalnym, czyli wiejskim kojarzy się z sielską, idylliczną atmosferą. Taki też powinien być motyw przewodni ceremonii – biały dywan w kościele, posypany kwiatami polnymi, podkreśli wiejski klimat. Wesele w stylu rustykalnym to także stroje – bardziej swobodna, zwiewna suknia, wianek na głowie, ciemnozielony garnitur lub nawet jeansy.

Reklama

Wesele w stylu rustykalnym a wybór miejsca

Może to być wystylizowany dwór, chata, drewniany domek czy restauracja wokół której jest dużo zielonego terenu. Świetnie sprawdzi się miejsce ulokowane w pobliżu polskich jezior i lasów. Można wykorzystać np. stodołę połączoną z pięknym, dużym podwórzem lub przestronny ogród. Jeśli zaplanowaliśmy wesele w stylu rustykalnym, to z pewnością nie może ono się odbyć w nowoczesnej restauracji w centrum miasta.

Kreacje państwa młodych

Jeśli państwo młodzi decydują się na wesele w stylu wiejskim, mogą pozwolić sobie na więcej swobody w strojach. Panna młoda może wybrać zwiewną suknię, włosy upiąć w warkocz, na głowę włożyć wianek z kwiatów. Faux pas byłoby założenie na wiejski ślub sukni typu princessa – za to świetnie sprawdzi się delikatna empire. Bukiet panny młodej można zrobić z polnych kwiatów, włożyć do niego kłosy zbóż, związać sznureczkiem lub zdecydować się na jeden wyraźny kwiat, np. słonecznik. Pan młody – choć niektórych to zszokuje – wpasuje się w klimat wiejskiego wesela, jeśli do marynarki założy jeansy. Bardziej „klasyczną” propozycją będzie ciemnozielony garnitur z kwiatem w butonierce korespondującym z bukietem panny młodej.

Na weselu w stylu rustykalnym najważniejsze detale

Bardzo istotne na weselu w stylu rustykalnym są detale, które podkreślają charakter uroczystości – w kościele może to być biały dywan posypany polnymi kwiatami czy lampiony ustawione wzdłuż przejścia. Do wiejskiego wesela świetnie pasują drewniane stoły, udekorowane białymi, haftowanymi obrusami. Warto postawić na naturalne barwy. Koniecznie należy podać gościom tradycyjne dania i podkreślić wyjątkowość uroczystości regionalną muzyką.

Zobacz także