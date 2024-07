Tematyczne dekoracje stołów weselnych powinny stanowić spójną całość z wyborem miejsca na ślub, kreacjami państwa młodych, wystrojem kościoła. Mogą to być np. lampiony ze świecami, zestawy butelek z kwiatami w stylu boho czy morskie akcesoria.

Reklama

Tematyczne dekoracje stołów weselnych to sposób na podkreślenie wyjątkowości młodej pary.

Dekoracje stołów weselnych inspirowane morzem

Nie każdy może wziąć ślub nad morzem, co nie oznacza, że nie można udekorować stołu weselnego w stylu morskim. Przydadzą się muszle, koralowce, rozgwiazdy – do kupienia w sklepach akwarystycznych bądź na aukcjach internetowych. Liczą się detale, dobrze jest więc, by winietki, karty menu i zawieszki na alkohol były w kolorze oceanu. Z taką dekoracją świetnie będą współgrały błękitne świece. Do dekoracji winietek można użyć wypreparowanych muszli jeżowców. Biało-granatowy obrus w paski pięknie będzie komponował się ze świeżymi kwiatami o morelowej barwie.

Dekoracje stołów weselnych – intymnie i romantycznie

Inną propozycją na udekorowanie stołów weselnych jest wykorzystanie lampionów ze świecami, które jeszcze bardziej podkreślą romantyczną aurę. Intymnego charakteru nadadzą pomarszczone obrusy ze świeżymi płatkami róż. Z podłużnych stołów można zrobić serpentynę. Hitem są winietki ręcznie wykaligrafowane na półszlachetnych kamieniach.

Zobacz także

Dekoracje stołów weselnych z motywem leśnym

Jeszcze innym pomysłem jest udekorowanie stołów weselnych w stylu leśnym. Przydadzą się drewno, szyszki i mech. Alkohol może znajdować się w drewnianych skrzyniach. Pięknie prezentują się wazony stworzone ze słoików i oklejone dratwą, wypełnione polnymi kwiatami. Sprawdzą się również butelki z kwiatami w stylu boho. Bieżniki z juty z powodzeniem zastąpią śnieżnobiałe obrusy. Na zastawie stołowej można ustawić porcelanowe figurki zwierząt leśnych.