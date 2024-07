Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" za kilka tygodni powiedzą sobie sakramentalne "Tak", a do tego wyjątkowego dnia przygotowują się od dwóch lat. Para nie ukrywa, że dłuższy czas pozwolił im na bezstresową organizację wesela i mają nadzieję, że ich goście będą doskonale bawili się na sielskim, wiejskim weselu. Nie zabraknie atrakcji...

Joasia i Kamil z "Rolnik szuka żony" to jedna z najmłodszych par w historii randkowego hitu TVP, która znalazła w nim miłość. Oboje spełnili marzenie o rodzinie i na świecie pojawiła się ich córeczka Tosia. Teraz para po dwóch latach przygotowań w końcu stanie przed ołtarzem, a Joanna już odebrała suknię ślubną od projektanta Macieja Domańskiego. Przed ślubem para udzieliła wywiadu dla serwisu "Planujemy wesele" i zdradzili, że choć wybór miejsca na ślub nie był łatwy to udało im się dogadać:

Udało się dogadać, co do miejsca ślubu i wesela i będzie to w moich stronach. Jesteśmy już na miejscu, powoli wszystko przygotowujemy - powiedziała Joanna dla serwisu planujemywesele.pl