21 czerwca sieć obiegła radosna informacja o tym, że Aleks Mackiewicz, znany m.in. z "Gliniarzy", powiedział sakramentalne "tak"! Aktor poślubił swoją wieloletnią partnerkę, Magdalenę Zych. Para wychowuje dwoje dzieci, które również były obecne na ślubie. A jak wyglądało wesele pary i najważniejszy, pierwszy taniec?

Tak wyglądał pierwszy taniec Aleksa Mackiewicza i jego żony. "Taniec z Gwiazdami" to przy tym pikuś!

O tym, że Aleks Mackiewicz szykuje się do ślubu, było wiadomo już od pewnego czasu: wraz z długoletnią partnerką, Magdaleną Zych, postanowili sformalizować swój związek, a w piątek, 21 czerwca, do sieci trafiły kadry ze ślubu Aleksa Mackiewicza.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wesele, które odbyło się podwarszawskich Ząbkach, a cała uroczystość miała wyjątkowy klimat:

Po oficjalnej części uroczystości nowożeńcy wraz z gośćmi udali się do hotelu Mansor w Ząbkach. Wesele młodej pary obyło się w eleganckiej sali, w której króluje biel i marmurowy parkiet. Na ścianach widać ogromne lustra, które dodatkowo optycznie powiększały pomieszczenie - podał ''Pomponik''.

Ważnym elementem dla pary młodej był również pierwszy taniec. Nie da się ukryć, że w przygotowaniach do niego pomocne okazały się treningi do "Tańca z Gwiazdami". Jak przyznał sam aktor, oczekiwania jego partnerki wobec układu na parkiecie nieco go zaskoczyły:

Myślałem, że to będzie bardziej powściągliwe, natomiast Magda mnie zaskoczyła - mówił aktor w rozmowie z ''Polsatem'' tuż po tym, jak pożegnał się z ''Tańcem z Gwiazdami''.

Zobaczcie naszą galerię zdjęć i sami oceńcie, jak Aleks Mackiewicz i jego żona wypadli w pierwszym tańcu.

