Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z pierwszego tańca, jaki razem z Pawłem Bodziannym przygotowali dla gości. Bliscy pary i ich fani są pod wrażeniem pomysłu i nie ukrywają, że pierwsza część najbardziej ich poruszyła:

Ale super. Piosenka z "Rolnik szuka żony" i ta biała róża - zachwycają się fani. To trzeba zobaczyć!

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny 23 czerwca po raz drugi powiedzieli sobie "Tak", a na weselu pary nie zabrakło Marty Manowskiej, prowadzącej program "Rolnik szuka żony" od pierwszej edycji. Po krótkich relacjach ze ślubu, jakie pojawiały się na instagramowym profilu Marty Paszkin żona farmera zdecydowała się opublikować nagranie ich pierwszego tańca.

Wrzucamy nasz pierwszy taniec z podziękowaniami za ogrom życzeń i gratulacji, jaki od Was dostaliśmy???? Nie jest on idealny, ale to pokaz na miarę naszych możliwości ???? Bardzo chcieliśmy żeby podobał się gościom i żebyśmy sami byli z niego zadowoleni. - napisała Marta Paszkin na Instagramie.