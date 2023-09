Joanna i Kamil z 8. edycji "Rolnik szuka żony" to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych par wśród widzów randkowego show stacji TVP! Wszyscy z niecierpliwością wyczekują ślubu zakochanych, jednak jak wiadomo, ten dopiero za rok. Teraz jednak para pochwaliła się zdjęciami z wesela swoich najbliższych - to był bardzo ważny dzień w szczególności dla młodego rolnika, który pełnił rolę świadka. Zobaczcie, jak wyglądali Joanna i Kamil! Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Kamila komentuje zaskakujące doniesienia na temat udziału w programie "Rolnik szuka żony": Joanna i Kamil bawią się na weselu. Kreacja partnerki rolnika zrobiła furorę! Fani programu "Rolnik szuka żony" uwielbiają śledzić losy Joanny i Kamila za pośrednictwem mediów społecznościowych. W życiu pary wszystko układa się doskonale i jak wiadomo, już za rok we wrześniu zakochani staną na ślubnym kobiercu. Joanna z "Rolnik szuka żony" co pewien czas zdradza kolejne szczegóły przygotowań do ślubu - para ma już oczywiście zarezerwowaną salę, a partnerka rolnika ma wybraną suknię ślubną. Joanna nie zdecydowała się pokazać fanom projektu kreacji, jednak już wiadomo, że będzie ona w stylu księżniczki. Z kolei teraz na Instagramie Joanny pojawiła się relacja z wesela, na które wybrała się razem z Kamilem. Uczestniczka 8. edycji "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcia ze swoim ukochanym, który tego dnia był świadkiem. Zobaczcie, jak wyglądali! Tego dnia Kamil z "Rolnik szuka żony" zdecydował się oczywiście na klasyczny, elegancki garnitur, białą koszulę oraz muchą, a z kolei Joanna zaprezentowała się w długiej sukni w kolorze brudnego różu. Kreacja partnerki rolnika bardzo spodobała się internautkom, które zasypały Joannę pytaniami, gdzie ją upolowała! Joanna pochwaliła...