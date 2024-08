10.08. 2024 roku odbył się ślub uczestniczki programu "Rolnik szuka żony". Roksana wystąpiła w 8. edycji show i pojawiła się na gospodarstwie rolnika Stanisława Pytlarza. Mężczyzna nie zdecydował się na wybór żadnej z kandydatek. Roksana po opuszczeniu programu poznała Kamila Smolińskiego, z którym ma dziecko i wzięła ślub.

Tak wyglądało wesele Roksany z "Rolnik szuka żony"

Na weselu uczestniczki "Rolnik szuka żony" nie zabrakło emocji i świetnej zabawy. Roksana i jej mąż Kamil pochwalili się kadrami z imprezy. Na wydarzeniu nie zabrakło także innych uczestników z show. Pojawili się m.in. Ania i Grzegorz Bardowscy, Sara Jakubińska, czy Asia Osypowicz. Uczestniczki dodały nawet wspólne selfie z uroczystości.

Instagram@Joasia.os

Tańce do białego rana to dopiero początek. Co jeszcze wydarzyło się na weselu Roksany i Kamila? Największym zaskoczeniem był taniec w fontannie. Para podpisała go jako pierwszy taniec. Prawdopodobnie nie był to pierwszy prawdziwy taniec pary, ale i tak zrobił wrażenie.

Instagram@KamilEs

Podanie tortu również wywołało nie lada zaskoczenie. Klubowa muzyka, race, dym i przede wszystkim doskonałe nastroje towarzyszyły wszystkim podczas zabawy. Zapewne zdjęcia nie odzwierciedlają tego, jak bawili się goście i oczywiście para młoda.

Instagram@KamilEs

Na oficjalnym profilu "Rolnik szuka żony" na Instagramie pojawiły się życzenia dla pary młodej. Pod nimi do życzeń dołączyło mnóstwo fanów show, którzy również życzyli szczęścia zakochanym.

Z przyjemnością informujemy, że dziś nową drogę życia u boku ukochanego rozpoczęła uczestniczka #RSZ8 - Roksana! Roksano! Kamilu! Niech każdy Wasz dzień będzie pełen szczęścia i radości. Bo najważniejsza w życiu jest miłość. Reszta to tylko didaskalia. - poinformowano na profilu 'Rolnik szuka żony'.

Również życzymy dużo szczęścia i miłości!