Pierwszy odcinek 16. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" dostarczył widzom wielu emocji i zaskoczeń. Jednakże, ku zaskoczeniu wielu, w premierowym odcinku żadna z par nie pożegnała się z programem. Decyzją produkcji, eliminacje zostały przesunięte na kolejne odcinki, a głosy widzów z pierwszego odcinka zostaną doliczone do następnego głosowania.

Kto odpadnie w drugim odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

Drugi odcinek 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" odbędzie się już niebawem. 9 marca fani dowiedzą się, która z par opuści show. Jednak w sieci pojawiło się już mnóstwo spekulacji na temat tego, który duet pożegna się z programem jako pierwszy. Oficjalnie oczywiście nie wiadomo, kto odpadnie w drugim odcinku programu. Zazwyczaj fani show przewidują, że może być to osoba, która w poprzednim odcinku uzyskała najmniej punktów, czyli w tym przypadku para numer 4. Cezary Trybański i Izabela Skierska zdobyli zaledwie 23 punkty. Jednak para numer 4 cieszy się ogromną sympatią fanów, którzy kibicują znanemu koszykarzowi.

Nie podobają mi się te oceny, zasłużyli na wyższe oceny, mi się podobało oby tak dalej.

Jestem pod meeeega ważeniem. Brawo Cezary! - pisali fani.

Sporo negatywnych komentarzy pojawiło się pod nagraniem przedstawiającym występ Macieja Kurzajewskiego. Fani stwierdzili, że zamiast tanecznego kroku na parkiecie zobaczyli chodzenie.

Lenka extra ale on? Przechodził i przestał cały taniec…

Pochodził trochę i postał, tańca tam nie widziałam wcale, jedynie Lenka odrobiła lekcje, no chyba wszyscy widzieli, co tu się zadziało. Masakra

Jak zatańczyli uczestnicy pierwszego odcinka 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

W pierwszym odcinku 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" tabela wyników wyglądała następująco:

Para nr 10 - Michał Barczak i Magda Tarnowska: 40 pkt.

Para nr 5 - Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke: 36 pkt.

Para nr 8 - Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska: 36 pkt.

Para nr 1 - Blanka i Mieszko Masłowski: 32 pkt.

Para nr 7 - Grażyna Szapołowska i Jan Kliment: 32 pkt.

Para nr 11 - Ola Filipek i Wojciech Kucina: 30 pkt.

Para nr 6 - Tomasz Wolny i Daria Syta: 29 pkt.

Para nr 9 - Magdalena Narożna i Piotr Musiałowski: 29 pkt.

Para nr 2 - Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova: 28 pkt.

Para nr 3 - Magda Mołek i Michał Bartkiewicz: 28 pkt.

Para nr 12 - Adrianna Borek i Albert Kosiński: 27 pkt.

Para nr 4 - Cezary Trybański i Izabela Skierska: 23 pkt.

Wśród uczestników szczególną uwagę przyciągnął Michał Barczak, który zdobył maksymalną liczbę punktów od jury. Jednak jego imponujący występ wywołał kontrowersje wśród widzów, którzy odkryli, że Barczak ukończył szkołę baletową, co zdaniem niektórych daje mu niesprawiedliwą przewagę nad innymi uczestnikami.

Widzowie wyrazili również swoje niezadowolenie z powodu zmiany choreografów w tej edycji. Nowe układy taneczne nie przypadły wszystkim do gustu, co skłoniło fanów do apelu do produkcji o przywrócenie poprzednich choreografów. Pomimo tych kontrowersji, pierwszy odcinek przyciągnął dużą liczbę widzów, co potwierdza niezmienną popularność programu.

Fani z niecierpliwością oczekują kolejnych odcinków, aby zobaczyć, jak potoczą się losy ich ulubionych par i kto jako pierwszy pożegna się z parkietem "Tańca z Gwiazdami".

