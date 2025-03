Jak podał "Pudelek", popularna influencerka Lexy C. została zatrzymana przez funkcjonariuszy CBŚP w związku z organizowaniem nielegalnych loterii internetowych, które mogły narazić uczestników na straty finansowe. Sprawa trafiła do Szczecina, gdzie prowadzone są dalsze czynności śledcze. Zaledwie kilkanaście godzin przed zatrzymaniem influencerka opublikowała dwa zdjęcia na Instagramie. Dają do myślenia?

Lexy C. zatrzymana przez CBŚP?

Centralne Biuro Śledcze Policji dokonało zatrzymania Lexy C. w związku z podejrzeniem organizowania nielegalnych loterii internetowych. Według informacji, działania influencerki mogły narazić uczestników na poważne straty finansowe.

Policja oraz prokuratura badają, w jaki sposób funkcjonował ten proceder oraz ilu uczestników mogło zostać poszkodowanych. Lexy C. nie jest jedyną osobą zatrzymaną w tej sprawie. Związku ze śledztwem Wojciech G. i Boxdel również zostali zatrzymani. Prokuratura zabrała głos w tej sprawie:

Prokuratura Krajowa prowadzi dochodzenie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej podejrzanej o poważne przestępstwa finansowe. ''Czynności są realizowane w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, przestępstw karno-skarbowych, wystawiania nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz prania brudnych pieniędzy'' - podał rzecznik prokuratury.

Ostatni wpis Lexy C. tuż przed zatrzymaniem

Jak wiadomo, influencerzy, w tym Lexy C. chętnie dzielą się na swoich profilach społecznościowych tym, jak na co dzień wygląda ich życie. Zaledwie dzień przed zatrzymaniem influencerka również postanowiła pokazać, jak spędza wolny czas. Na jej InstaStories znalazło się zdjęcie ze spaceru po mieście późnym wieczorem, a następnie z relaksu w domowym zaciszu razem z kotami. Wygląda na to, że Lexy mogła nie przeczuwać, że za kilkanaście godzin zostanie aresztowana.

Ostatnie zdjęcie Lexy C. tuż przed zatrzymaniem fot. Instagram

Lexy C. w rękach śledczych – co dalej?

Po zatrzymaniu Lexy C. przewieziono do Szczecina, gdzie prowadzone są dalsze czynności śledcze. Prokuratura analizuje zgromadzone materiały i zdecyduje, czy postawić influencerce konkretne zarzuty.

Na razie nie wiadomo, jakie konsekwencje grożą Lexy C. w przypadku udowodnienia winy. W polskim prawie organizowanie nielegalnych gier losowych może wiązać się z poważnymi karami, w tym grzywnami, a nawet karą pozbawienia wolności.

