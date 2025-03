​Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora to znani prezenterzy telewizyjni, którzy przez wiele lat współpracowali ze sobą w programie "Pytanie na śniadanie" emitowanym w Telewizji Polskiej. Ich bliska relacja zarówno zawodowa, jak i prywatna, budziła zainteresowanie mediów oraz widzów, co prowadziło do pojawiania się licznych plotek na temat ich rzekomego związku. Teraz zakończyli spekulacje raz na zawsze!

Reklama

Małgorzata Tomaszewska i Olek Sikora są parą? Ujawnili

Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora są sobie bardzo bliscy i utrzymują przyjacielskie relacje zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Wielokrotnie byli pytani o ujawnienie faktycznych relacji między nimi. Ich współpraca na ekranie oraz poza nim była źródłem wielu spekulacji. Do tej pory Aleksander Sikora stanowczo zaprzeczał, jakoby łączyło go coś więcej niż przyjaźń z Małgorzatą Tomaszewską. Podkreślał też, że ich relacja opiera się na wieloletniej współpracy i wzajemnym szacunku. Dodał również, że zna partnera Małgorzaty i darzy go sympatią.

Teraz ten uwielbiany przez widzów dziennikarski duet zdecydował się odpowiedzieć na kilka pytań, które najczęściej słyszą i pierwszym z nich było właśnie pytanie o ich relację. "Czy jesteśmy razem?" - padło pytanie.

Tak — odpowiedziała ze śmiechem Małgorzata Tomaszewska, a Olek Sikora szybko sprostował: Nie, no oczywiście, że nie. Po prostu się przyjaźnimy.

Czy Aleksander Sikora jest ojcem dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej?

Kolejne pytanie było jeszcze bardziej zaskakujące! Okazuje się, że w sieci nie brakuje pytań dotyczących pociechy Małgorzaty Tomaszewskiej. Teraz Aleksander Sikora wypowiedział je na głos, a Małgorzata Tomaszewska odpowiedziała na pytanie, czy to Olek jest ojcem jej dziecka. Tak, ale chrzestnym!

Tak, chrzestnym. (...) Nie, nie jestem ojcem dziecka Tomaszewskiej powiedział krótko Olek Sikora.

Reakcja fanów Małgorzaty Tomaszewskiej i Olka Sikory na ich wyznanie

Fani dziennikarskiego duetu nie ukrywają radości, że znów mogą ich widzieć razem w akcji i czekają na więcej takich zabawnych filmików. Wygląda na to, że ten duet na dobre zapisał się w historii telewizji śniadaniowej, a widzowie tęsknią za ich pozytywną energią:

Kapitalny materiał. Eeee jednak to nie wasze dziecko…..pozdro i ściskam

Super Was widzieć razem

Chcemy więcej. Jesteście wspaniali. Tęsknię za Waszym duetem

Zobacz także:

Reklama