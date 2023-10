Delikatne zmarszczki i odwodniona, matowa skóra mogą być efektem zimowych miesięcy, spędzonych w czterech ścianach. Jak sobie z tym radzić? Czy da się tak pielęgnować skórę, by zniwelować pierwsze oznaki starzenia, ciesząc się jej blaskiem i świeżością? Zobacz, co radzi Business Development Manager Cosmeceuticals marki Neauvia, Monika Kucharska.

Reklama

Mat.prasowe

Starzenie się skóry nie jest jedynie związane z upływem czasu, eksponowanie skóry na działanie czynników środowiskowych, takie jak: promieniowanie UV, zanieczyszczenia powietrza negatywnie wpływają na jej kondycję powodując przebarwienia, drobne zmarszczki i utratę elastyczności. Dodatkowo używki, nieprawidłowa dieta i długotrwały stres, to wszystko prowadzi do wytwarzania w naszym organizmie tzw. wolnych rodników.

Co to są wolne rodniki?

To reaktywne formy tlenu, które łącząc się z strukturami komórkowymi (białkami, lipidami, DNA) prowadzą do ich uszkodzenia. Cząsteczki te powstają w naszym organizmie każdego dnia i są nieodłącznym elementem procesu oddychania. W normalnych warunkach ich negatywne skutki mogą być naprawione przez komórki odpornościowe. Po organizmie stale krążą wolne rodniki i antyoksydanty. Jeżeli jest zachowana między nimi równowaga mamy się dobrze. Jednak jeżeli wolnych rodników jest nadmiar, np. pod wpływem intensywnej ekspozycji na promieniowanie UV to odpowiedzialne za obronę naszego organizmu procesy mogą spowolnić. Skutkiem tego procesu jest przyspieszone starzenie się skóry, poszarzała i mniej odporna na czynniki zewnętrzne skóra .

Mat. prasowe

Dlatego stosowanie serum antyoksydacyjnego jest niezbędne. To „must-have” codziennej pielęgnacji w zachowaniu zdrowej i młodej skóry. Antyoksydanty, to inaczej przeciwutleniacze, związki chroniące skórę przed działaniem szkodliwych wolnych rodników, tworzą tzw. tarczę ochronną i zapobiegają starzeniu się skóry.

Jednym z najskuteczniejszych antyoksydantów jest witamina C. I tutaj idealnie sprawdzi się kosmeceutyk C-Shot marki Neauvia

C-Shot to serum, które zawiera 30% stężenie witaminy C pod postacią kwasu 3-o-etylo askorbinowego. Jest to stabilna pochodna witaminy C, odporna na działanie światła i temperatury, która przenika w głębsze warstwy skóry. Witamina C stymuluje syntezę kolagenu, ujednolica koloryt, rozjaśnia przebarwienia oraz poprawia jakość skóry. Synergiczne działanie ochronne i stymulujące zapewnia wygładzenie, ujędrnienie i przywraca skórze młodzieńczy blask. Stosowanie tego skoncentrowanego serum jest pierwszym gestem pielęgnacyjnym rano w połączeniu z kremem przeciwsłonecznym. Działa nie tylko korygująco na skórę poprawiając jej kondycje , ale również zapobiega przedwczesnym oznakom starzenia.

Mat. prasowe

Czy produkty z witaminą C możemy stosować latem? Jak najbardziej, polecam do stosowania przez cały rok w szczególności latem. Ponieważ stosowana miejscowo ,zapobiega posłonecznym uszkodzeniom skóry, zmniejsza rumień wywołany przez promieniowanie UVB oraz stymuluje podziały komórkowe prowadząc do szybszej regeneracji tkanek . W połączeniu razem z filtrami przeciwsłonecznymi mamy znacznie większą ochronę przed powstawaniem przebarwień. Z kolei same filtry przeciwsłoneczne nie blokują wszystkich wolnych rodników, a skóra pozostaje podatna na ich atak. Tylko jednoczesne stosowanie filtrów ochronnych i antyoksydantów zapewnia optymalną ochronę przed starzeniem skory.

Dzięki regularnemu stosowaniu produktów z witaminą C, skóra odzyskuje promienność, blask, jest bardziej napięta oraz wygładzona.

Reklama

Artykuł powstał z udziałem marki Neauvia