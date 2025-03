W ostatnich dniach sporo mówi się o sprawie popularnych influencerów, którzy zostali zatrzymani przez CPŚP. W tym gronie znalazła się Lexy C., która jednak dość szybko została zwolniona do domu. W sprawie dalej są prowadzone czynności, jednak popularna influencerka najwyraźniej nie zamierza zatracić przez to kontaktu z fanami. Za pośrednictwem tiktoka swojej siostry pokazała się internautom i... zażartowała z całej sprawy.

Zatrzymanie Lexy C. i innych topowych influencerów

​W środę, 5 marca 2025 roku, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) dziesięć osób podejrzanych m.in. o organizowanie nielegalnych loterii internetowych. Wśród zatrzymanych znalazła się popularna influencerka Lexy C.

Po zatrzymaniu gwiazda Internetu została przewieziona do Szczecina, gdzie przeprowadzono z nią czynności procesowe. Po przesłuchaniu influencerka została zwolniona do domu.

Lexy C. na nowym nagraniu z siostrą

Z kolei już w piątek, 7 marca 2025 roku, na tiktokowym profilu siostry Lexy, pojawiło się nowe nagranie, na którym możemy zobaczyć influencerkę. Na wspomnianym wideo widzimy najpierw jej siostrę, która tańczy i cieszy się, bo "oddali jej siostrę". Z kolei na drugim ujęciu możemy zobaczyć Lexy, która również z uśmiechem na ustach tańczy w rytm muzyki, a na nagraniu pojawia się podpis:

Ona, bo nie spędziła nocy w celi

Co sądzicie o śmieszkowaniu z takiej sprawy? Dystans czy jednak przesada?

Kariera Lexy C.

Lexy C. to znana polska influencerka, która swoją karierę w mediach społecznościowych rozpoczęła, publikując lifestyle'owe zdjęcia na Instagramie, co przyciągnęło uwagę i pozwoliło na dalszy rozwój kariery. W 2017 roku założyła kanał na YouTube, na którym dzieliła się vlogami, reakcjami oraz filmami o tematyce modowej i lifestyle'owej. Jej autentyczność i charyzma szybko zdobyły jej szerokie grono odbiorców, co zaowocowało udziałem w projekcie Team X, gdzie współpracowała z innymi twórcami internetowymi.

Oprócz działalności w internecie, Lexy C. zadebiutowała w świecie sportów walki, biorąc udział w galach typu freak fight. Występowała m.in. na galach High League, gdzie stoczyła walki z takimi przeciwniczkami jak Natalia Karczmarczyk czy Agata Fąk.

Lexy C. jest również aktywna na platformach takich jak TikTok i Instagram, gdzie dzieli się swoim życiem codziennym i pasjami. Jej działalność w mediach społecznościowych i sportach walki uczyniła ją jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci młodego pokolenia w Polsce.

