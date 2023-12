Agnieszka Kaczorowska podobnie, jak wiele innych gwiazd jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Okazuje się, że aktualnie to właśnie Instagram jest głównym źródłem dochodu aktorki, choć nie zrezygnowała z innych aktywności zawodowych. Kiedy przyszedł ten moment, że zdecydowała się, aby zostać influencerką? Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że działanie w sieci dla młodych rodziców niesie też pewne niebezpieczeństwo... O co chodzi?

Agnieszka Kaczorowska obecnie jest jedną z najpopularniejszych influencerek i podobnie, jak Klaudia Halejcio traktuje media społecznościowe jako formę dochodu. W rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że instagramowe współprace mają też swoje ciemniejsze strony.Aktorka nie ukrywa, że obecnie Instagram jest jej głównym źródłem dochodu:

Zdecydowanie. Aczkolwiek nigdy na to tak nie patrzę, ale żeby działo się na Instagramie i żeby móc zarabiać pieniądze musisz działać kilkutorowo, przynajmniej ja tak uważam. Oczywiście są ludzie, którzy zajmują się tylko influencerstwem. (...) Ja nigdy nie doprowadzę do sytuacji, że będę miała tylko Instagram.

Gwiazda serialu "Klan" zdradziła też, kiedy zrozumiała, że może zarabiać pieniądze na Instagramie.

Największy boom, jeśli chodzi o przypływ fallowersów i w rezultacie też współprac, ja miałam w momencie kiedy zaszłam w ciążę. Byłam nawet w szoku, że to jest temat tak bardzo 'chwytliwy'. (...) Ja to traktowałam jako taką nagrodę, natomiast jest to wielkie niebezpieczeństwo. Dla mnie dzieci są ważniejsze, nie podoba mi się, bo wiem, że takie rzeczy się dzieją, że to dziecko jest jakimś dodatkiem do wizerunku.

dodała aktorka.