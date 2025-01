Ilona Krawczyńska i Milena Krawczyńska to słynne siostry ADiHD. Swoją przygodę zaczynały jako trenerki fitness, a dziś wyrastają na największe gwiazdy stacji Polsat i wspólnie prowadzą program "Farma". Siostry Krawczyńskie są nierozłączne zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, nie ukrywając, że świetnie się dogadują. Choć ich ścieżki nieco się rozeszły, ale nadal łączy je wyjątkowa więź i właśnie znów udowadniają, że w duecie są najlepsze!

Siostry ADiHD od zawsze są brane za bliźniaczki i ciężko się temu dziwić, bo są do siebie bardzo podobne, niemal jak dwie krople wody. Często noszą też podobne stylizacje i są wierne blondowi, choć Milena od lat nosi krótsze włosy. Prawda jest jednak taka, że Ilona Krawczyńska i Milena Krawczyńska nie są bliźniaczkami, a w rzeczywistości dzieli je ponad 3 lata różnicy wieku. Milena jest starszą siostrą i jak uważa ich mama "tą spokojniejszą".

Milena była spokojniejsza, ale Ilona jak tylko się urodziła, to tak do dzisiaj się nie zamyka.

Siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, znane jako Siostry ADiHD, rozpoczęły swoją karierę w 2014 roku, zakładając bloga o tematyce lifestyle'owej. Nazwa "ADiHD" nawiązuje do ich pełnej energii osobowości, co często podkreślały w wywiadach.

Chciałyśmy na początku stworzyć profil internetowy i myślałyśmy nad nazwą. I ludzie nam mówili: My zawsze na was mówimy ADHD

Ilona Krawczyńska ukończyła studia dziennikarsko-public relations, zdobyła tytuł Miss Ziemi Łódzkiej 2014 oraz była finalistką Miss Polski. Z kolei Milena Krawczyńska ma na swoim koncie studia choreograficzno-taneczne oraz pedagogikę kultury fizycznej i zdrowotnej, a także szkoliła się na Broadway’u w Nowym Jorku.

Ja pierwsza przyjechałam na studia i do dzisiaj się z Iloną śmiejemy, że przeze mnie musiała przyjechać do Łodzi. (...) To był ciężki czas. To były studia dzienne - studia choreograficzno-taneczne, ale i kulturoznawstwo. Człowiek był przetyrany i psychicznie, i fizycznie. Ale trzeba było też zarobić na życie

mówiła Milena Krawczyńska w rozmowie z 'Dzień dobry TVN'.