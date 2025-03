Lexy C., jedna z najpopularniejszych influencerek w Polsce, została zatrzymana przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP). Śledczy podejrzewają ją o udział w organizowaniu nielegalnych loterii internetowych, które mogły narazić uczestników na straty finansowe. Wraz z nią zatrzymano kilka innych znanych osób ze świata mediów społecznościowych. Cała grupa trafiła do Szczecina, gdzie trwa postępowanie wyjaśniające.

Zatrzymanie Lexy C. – co wiemy o sprawie?

Według informacji podanych przez media, funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Lexy C. w związku ze śledztwem dotyczącym organizowania nielegalnych loterii internetowych. Influencerka miała promować konkursy i gry losowe, które nie posiadały wymaganych zezwoleń. Takie działania są w Polsce surowo zabronione i mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Zatrzymanie Lexy C. jest częścią większej akcji wymierzonej w twórców internetowych, którzy w ostatnim czasie organizowali podobne przedsięwzięcia. Policja nie ujawniła jeszcze pełnej listy zatrzymanych, ale wiadomo, że Lexy C. nie jest jedyną osobą, którą objęło to śledztwo. Jak wiadomo, Wojciech G. i Boxdel również zostali zatrzymani.

CBŚP rozbija grupę influencerów związanych z loteriami

Zatrzymania, które miały miejsce na terenie Polski, doprowadziły do przewiezienia Lexy C. oraz innych podejrzanych do Szczecina. To tam prowadzone są dalsze czynności śledcze. Jak podają źródła, postępowanie dotyczy osób, które reklamowały lub bezpośrednio organizowały loterie bez stosownych licencji.

Nielegalne gry losowe w internecie mogą narażać uczestników na oszustwa finansowe. Brak oficjalnych zezwoleń oznacza, że wygrane nie są regulowane prawnie, a organizatorzy mogą manipulować wynikami lub nie wypłacać nagród.

Prokuratura Krajowa prowadzi dochodzenie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej podejrzanej o poważne przestępstwa finansowe. ''Czynności są realizowane w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, przestępstw karno-skarbowych, wystawiania nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz prania brudnych pieniędzy'' – przekazał Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

