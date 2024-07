Źródła białka zwierzęcego i roślinnego w diecie

Białko w diecie może pochodzić z różnych źródeł – zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. 75% masy tkanek miękkich ciała stanowią białka. Zapotrzebowanie na białko w diecie zależy od płci, wieku, masy ciała, aktywności fizycznej i innych czynników. Można przyjąć, że przeciętne zapotrzebowanie na białko zdrowego człowieka, to 50 gramów dziennie. Szkodzi zarówno za mała dawka białka w diecie (prowadzi do wyniszczenia organizmu), jak i jego nadwyżka (prowadzi do uszkodzenia nerek).