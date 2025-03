Lexy C. to influencerka i osobowość internetowa, znana przede wszystkim z działalności w mediach społecznościowych. Zyskała popularność dzięki publikowaniu treści związanych z modą, urodą oraz stylem życia. W swoim życiu zawodowym angażuje się także w różnorodne projekty komercyjne i marketingowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród jej fanów. Choć jej kariera w internecie rozwijała się dynamicznie, jej zatrzymanie przez CBŚP w marcu 2025 roku związane jest z poważnymi zarzutami o udział w nielegalnych działaniach, w tym organizowaniu nielegalnych loterii.

Zatrzymanie Lexy C. przez CBŚP - szczegóły sprawy

5 marca 2025 roku Lexy C. została zatrzymana przez Centralne Biuro Śledcze Policji w ramach ścigania spraw związanych z nielegalnymi loteriami. W wyniku dochodzenia funkcjonariusze wykryli, że influencerka brała udział w organizowaniu nielegalnych loterii, które miały na celu oszukiwanie uczestników. Główna nagroda w jednej z takich loterii miała być wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Zatrzymanie influencerki związane było również z innymi przestępstwami, takimi jak poświadczenie nieprawdy i pranie brudnych pieniędzy. Na tym etapie śledztwa Lexy C. nie usłyszała jeszcze zarzutów, ale sprawa jest w toku.

Czynności są realizowane w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, przestępstw karno-skarbowych, wystawiania nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz prania brudnych pieniędzy - poinformował Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Oświadczenie influencerki po zatrzymaniu

Po przesłuchaniu przez CBŚP Lexy C. wydała oświadczenie, w którym zapewniła swoich fanów o powrocie do domu. Influencerka poinformowała, że wróciła od razu po przesłuchaniu i była jedną z niewielu osób, która miała możliwość natychmiastowego opuszczenia komisariatu. Zgodnie z jej słowami, będzie miała ograniczoną możliwość kontaktu przez najbliższy czas, jednak nie podała dokładnych szczegółów.

Hej. Z tej strony Lexy. Jestem już w domu. Wróciłam wczoraj od razu po przesłuchaniu, chyba jako jedyna. Dzięki za wszystkie wiadomości. U mnie w porządku. Pogadamy sobie szczegółowo innym razem. Na razie ja sama muszę poukładać sobie w głowie, co się wczoraj właśnie wydarzyło.PS. Straciłam tymczasowo dostęp do wszystkich kont w mediach społecznościowych, więc kontakt z Wami będzie utrudniony na jakiś czas. Możecie obserwować moje tymczasowe konto, żeby być ze mną na bieżąco. - napisała Lexy C.

Loteria organizowana przez Lexy C. - szczegóły nagrody

W ramach nielegalnych loterii organizowanych przez Lexy C. uczestnicy mogli wygrać nagrodę w postaci wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Szczegóły dotyczące samego konkursu są nadal badane przez ścigające ją służby. Na chwilę obecną nie ujawniono dokładnej liczby osób, które mogły zostać oszukane przez influencerów w ramach tych działań.

Zatrzymanie Lexy C. przez CBŚP wzbudziło ogromne emocje wśród jej fanów. Influencerka, mimo poważnych zarzutów, zapewnia, że wróciła do domu, a kontakt z nią może być utrudniony przez najbliższy czas. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa, a dalszy rozwój wydarzeń może przynieść nowe informacje.

