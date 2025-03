Informacja o rzekomym zatrzymaniu Lexy C. wywołała poruszenie wśród jej fanów. Choć influencerka nie odniosła się oficjalnie do sytuacji, według ustaleń „Super Expressu”, po krótkim pobycie w areszcie miała zostać zwolniona i mogła wrócić do domu! Co może na to wskazywać? Poznajcie szczegóły.

Reklama

Lexy C. opuściła areszt? Sensacyjne doniesienia w sieci

Sprawa loterii internetowych budzi coraz większe emocje. Śledczy wzięli pod lupę działalność prowadzoną w sieci, co doprowadziło do licznych zatrzymań. W mediach pojawiły się informacje, że jedną z osób objętych postępowaniem miała być Lexy C. – popularna influencerka oraz była współwłaścicielka federacji Clout MMA. Jak wynika z doniesień „Super Expressu”, Lexy została już zwolniona z aresztu, ale okoliczności jej zatrzymania wciąż budzą wiele pytań.

Według nieoficjalnych informacji Lexy C. nie usłyszała żadnych zarzutów, co może oznaczać, że nie jest główną podejrzaną w tej sprawie. Okoliczności jej zatrzymania pozostają jednak niejasne, a szczegóły dotyczące jej roli w całym procederze nie zostały ujawnione.

Zobacz także: Wojciech G. zatrzymany przez CBŚP. Sofi podjęła ważną decyzję

Przyjaciel Lexy C. opublikował wymowny wpis. Nie tylko on

Denis Labryga, przyjaciel Lexy C. i zawodnik sportów walki, zareagował na całą sytuację w swoim stylu. W mediach społecznościowych opublikował nagranie na TikToku, w którym nie odniósł się bezpośrednio do zatrzymania, ale przekazał pozytywne przesłanie:

Lexy jest już z nami - czytamy.

Czy te słowa mogą sugerować, że influencerka opuściła już areszt? Jeśli Was to nie przekonuje, warto zwrócić uwagę na inne wpisy, które trafiły do sieci. Podobne opinie wyrazili także Tomasz „Szalony Reporter” Matysiak oraz Sergiusz „Nitrozyniak” Górski. Matysiak poinformował na platformie „X”, że Lexy została zwolniona po przesłuchaniu i wraca do domu.

Zatrzymania ws. afery loteryjnej. Co wiadomo?

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji od dłuższego czasu prowadzą śledztwo dotyczące nielegalnych loterii internetowych. Jak wynika z ustaleń, proceder ten miał polegać na organizowaniu konkursów bez wymaganych zezwoleń, co mogło naruszać polskie prawo. W związku z tym organy ścigania podjęły działania, które doprowadziły do zatrzymań osób związanych z tą działalnością. Na liście znaleźli się:

Wojciech G. – włodarz FAME MMA, influencer, były uczestnik "Warsaw Shore",

– włodarz FAME MMA, influencer, były uczestnik "Warsaw Shore", Michał B. ps. Boxdel – youtuber, współtwórca FAME MMA,

– youtuber, współtwórca FAME MMA, Lexy C. – popularna influencerka i freak fighterka,

– popularna influencerka i freak fighterka, Adam K. – dziennikarz TVN Turbo,

– dziennikarz TVN Turbo, Krzysztof R. i Rafał P. – włodarze FAME MMA,

– włodarze FAME MMA, Szymon K. ps. Isamu – influencer gamingowy,

– influencer gamingowy, Adam Z. ps. Detailer – influencer,

– influencer, Sebastian K. ps. Kickster – influencer motoryzacyjny.

Śledztwo prowadzone przez CBŚP ma na celu ustalenie skali całego procederu i wskazanie osób, które czerpały korzyści z organizowania nielegalnych loterii. Jeśli zarzuty wobec Lexy C. się potwierdzą, może grozić jej wysoka kara finansowa, a nawet odpowiedzialność karna. Nie wiadomo na ten moment, co dzieje się z pozostałymi zatrzymanymi.

Reklama

Zobacz także: Sylwester Wardęga komentuje zachowanie dziewczyny Wojciecha G. po jego zatrzymaniu