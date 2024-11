Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" jak co sezon cieszy się sporym zainteresowaniem i przyciąga przed telewizory tłum widzów, którzy śledzą perypetie uczestników. Fani show uważają, że tylko jedna z par w tej edycji ma szanse stworzyć udany związek i są to Agnieszka i Damian! Ostatnio Damian zorganizował na swoim Instagramie Q&A, w którym uchylił rąbka tajemnicy. Podczas sesji pytań i odpowiedzi padło pytanie o to, czy Damian jest wolny, czy nadal w związku. Co ciekawe, uczestnik postanowił odpowiedzieć!

Czy Damian i Agnieszka ze "ŚOPW" są nadal razem? Postawił sprawę jasno

"Ślub od pierwszego wejrzenia" polega na tym, że dwoje nieznajomych po raz pierwszy spotyka się w urzędzie stanu cywilnego, gdy...wstępuje w związek małżeński. W tej edycji mamy okazję bliżej poznać Agnieszkę i Damiana, Joannę i Kamila oraz Agatę i Piotra. Na ten moment wybór pierwszej pary wydaje się być najbardziej idealny. W związku Agnieszki i Damiana nie brakuje bowiem czułych gestów i widać, że od razu znaleźli wspólny język.

Ostatnio duże poruszenie wywołało nagranie, które Damian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wstawił na swoje Instastories. Mężczyzna pokazał niby niewinne kadry ze spaceru z psem, jednak widzowie mogą doskonale kojarzyć tego pupila z programu, ponieważ najprawdopodobniej był to pies Agnieszki! Widać, że Damian ze "ŚOPW" coraz bardziej się rozkręca i coraz śmielej kontaktuje się z fanami.

Tym razem uczestnik postanowił zorganizować na swoim instagramowym profilu Q&A, na którym odpowiedział na kilka ciekawych pytań. Jedna z osób postanowiła zapytać Damiana, czy jest wolny, czy nadal jest w związku. Mężczyzna od razu pospieszył z odpowiedzią!

Ponieważ nie było jeszcze emisji ostatniego odcinka, więc powiem moje ulubione słowo, czyli pomidor - napisał.

Jak wiadomo, uczestnicy przed zakończeniem sezonu nie mogą zdradzać takich informacji, dlatego Damian, mimo iż postanowił odpowiedzieć, to od razu postawił sprawę jasno. Kolejny internauta stwierdził natomiast, że bardzo miło ogląda się jego małżeństwo z Agnieszką, na co Damian odpisał:

Myślę, że oboje z Agnieszką wiedzieliśmy, po co przychodzimy do programu i oboje dostaliśmy to, co chcieliśmy. - wyznał.

Uczestnik zdradził również, jak zmieniło się jego życie po udziale w show.

Od zeszłego weekendu widzę, że coraz więcej ludzi mnie rozpoznaje. To jest bardzo miłe. Zwłaszcza że nie wszyscy zagadują, ale po samym uśmiechu na ulicy widzę, że ktoś już wie. Dla mnie to coś nowego i jest super miłe - ocenił.

Myślicie, że Agnieszka i Damian są nadal razem?

