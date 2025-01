Urszula Dębska i Maria Dębska to kolejne znane rodzeństwo w polskim show-biznesie? Jak wiadomo, siostrzanych duetów, które wybrały aktorstwo nie brakuje i można chociażby przypomnieć Sonię i Maję Bohosiewicz, Magdalenę i Aleksandrę Popławskie czy Ilonę i Milenę Krawczyńskie, które ostatnio zostały nowymi gwiazdami stacji Polsat. A co łączy Urszulę Dębską z Marią Dębską? Chodzi tylko o wspólną pasję czy może pokrewieństwo? Wiemy!

Urszula Dębska i Maria Dębska są ze sobą spokrewnione?

Urszula Dębska i Maria Dębska swoje życie zawodowe związały z aktorstwem. Co je łączy poza wspólną pasją do aktorstwa? Obie aktorki urodziły się w Warszawie. Maria Dębska przyszła na świat 22 maja 1991, a Urszula Dębska 11 października 1987. Obie aktorki dzielą cztery lata różnicy, ale to nie koniec zbieżnych faktów z ich życia. Urszula Dębska jest córką aktora Andrzeja Dębskiego, z kolei mama Marii Dębskiej, Kinga jest reżyserką. Trzeba przyznać, że aktorki mają ze sobą wiele wspólnego, ale na tym koniec. Urszula Dębska i Maria Dębska nie są siostrami.

Kariera i życie prywatne Urszuli Dębskiej

Urszula Dębska, choć urodziła się w Warszawie, to wiele lat spędziła w Sopocie. Ostatecznie po powrocie do stolicy ukończyła liceum, zapisała się do kółka teatralnego, ale jako kierunek studiów wybrała prawo, które porzuciła na trzecim roku i związała swoje życie z aktorstwem podobnie, jak jej tata. Pierwszą rolą, która przyniosła jej ogromną popularność była postać Karoliny Wojciechowskiej w serialu "Plebania", w którą wcielała się przed osiem lat aż do 2008 roku. W międzyczasie przyszedł czas na kilka produkcji filmowych, ale w 2008 roku wróciła do serialu i aż do 2022 grała Sabinę w "Pierwszej miłości". Ta rola przyczyniła się do jeszcze większej rozpoznawalności aktorki, która od czasu do czasu pojawia się na różnego rodzaju premierach, ale raczej stroni od bywania na ściankach.

Obecnie najczęściej można zobaczyć Urszulę Dębską na deskach teatru, a dodatkowo prowadzi też własne studio fotograficzne Ularte Studio. O jej życiu prywatnym nigdy nie było głośno i aktorka zdecydowanie należy do grona gwiazd, które chronią swoją prywatność. Swego czasu było głośno o romansie Urszuli Dębskiej i Michała Malinowskiego, którzy poznali się na planie "Pierwszej miłości", a połączyła ich też pasja do żeglarstwa, jednak cztery lata temu aktor postanowił całkowicie zmienić swoje życie i wyjechał w daleką podróż, która trwa już cztery lata.

Maria Dębska jest córką znanej reżyserki, Kingi Dębskiej

Maria Dębska jest córką reżyserki Kingi Dębskiej. Kinga Dębska jest uznaną reżyserką i scenarzystką filmową. Ma na swoim koncie takie filmy, jak "Moje córki krowy", w którym zagrała jej córka, "Zupa nic", "Hel" czy "Gra z cieniem", a także serial "Singielka". Z kolei Maria Dębska to utalentowana aktorka, która zdobyła popularność dzięki rolom w filmach takich jak „Bo we mnie jest seks”, gdzie wcieliła się w postać Kaliny Jędrusik, a ostatnio zagrała w hitowym serialu "Śleboda". Obie panie odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach i są bardzo cenione w polskim środowisku artystycznym.

Maria Dębska musiała się zmierzyć z zarzutami, że sukces i kolejne role zawdzięcza mamie-reżyserce, ale jak sama mówi nie zamierza się tym przejmować, bo wie, ile pracy wkłada w swój zawód:

Nie wiem, czy tych głosów było dużo. A jeśli były, to nie zatrzymywałam się przy nich na dłużej. Mój dziadek powtarzał, że nie ma co się kopać z koniem. Nie mam wpływu na to, co myślą o mnie inni ludzie. Zależy mi tylko na opinii moich bliskich. Nie pracowałam z mamą od pięciu lat, więc w ogóle mało w tym sensu. Myślę, że niektórzy ludzie muszą znaleźć powód, dla którego komuś się coś udało. To dziwna filozofia. Nie mam żadnego kompleksu na ten temat, bo sama wiem, ile pracy włożyłam i wkładam w to, co robię. mówiła Maria Dębska w wywiadzie dla Vivy!

