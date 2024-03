Andrzej Grabowski to ceniony polski aktor. Zadebiutował w 1972 w serialu"Odejścia, powroty". Wszyscy uwielbiają go za rolę Ferdka w serialu "Świat według Kiepskich". Wielokrotnie można było go oglądać na dużym ekranie w takich produkcjach jak: "Pitbull", "Polityka", "Zróbmy sobie wnuka". Grabowski ma brata, który również jest aktorem.

Czy Andrzej Grabowski i Piotr Grabowski są braćmi?

Piotr Grabowski to aktor, który wystąpił w wielu polskich serialach tj. "M jak miłość", "Dom nad rozlewiskiem", "Tylko miłość". Grabowskiego zobaczyć można było również w takich produkcjach jak "Oczy niebieskie", "Mała matura 1947", czy "Śmierć rotmistrza Pileckiego". Zbieżność nazwisk Andrzeja Grabowskiego i Piotra Grabowskiego to przypadek?

Jak wiadomo, Andrzej Grabowski ma brata, który też jest aktorem. Zapewne to również jest powodem, dlaczego fani zastanawiają się, czy Andrzej Grabowski i Piotr Grabowski są braćmi.

Bratem Andrzeja Grabowskiego jest inny aktor niż Piotr Grabowski. Mikołaj Grabowski to starszy o sześć lat brat Andrzeja, który zagrał m.in. w "Ukrytej sieci", "Karierze Nikodema Dyzmy i w nowej wersji "Znachora". Jednak najwięcej czasu spędza na reżyserii i pracy w teatrze.

Aktor przez wiele lat występował w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. Następnie był reżyserem w Teatrze im. Norwida w Jeleniej Górze i w Teatrze im. Jaracza w Łodzi. Przez dwa lata w latach 80 był dyrektorem naczelnym i artystycznym w Teatrze Polskim w Poznaniu oraz w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. Kariera teatralna Mikołaja Grabowskiego rozwijała się prężnie, gdyż w latach 1999-2002 został dyrektorem artystyczny Teatru Nowego w Łodzi. Następne dziesięć lat spędził w Krakowie, jako dyrektor naczelny i artystyczny Starego Teatru. Grabowski jest również profesorem sztuk teatralnych, przez co przez 10 kolejnych lat był dziekanem Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie.

Andrzej Grabowski i Piotr Grabowski nie są braćmi. Pomimo zbieżności nazwisk pod względem pokrewieństwa są to zupełnie sobie obce osoby. Jedno ich natomiast łączy oprócz nazwiska są utalentowanymi aktorami, którzy wielokrotnie odnosili sukcesy w świecie filmu.