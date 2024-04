Mateusz został wyrzucony z 8. edycji "Love Island" razem z Nicole za złamanie regulaminu. Teraz uczestnik show ujawnia, czy jego para z Nicole przetrwała oraz, czy jego relacja z Oliwią była ustawką. To pierwsze tak szczere słowa uczestnika po programie.

Mateusz "Love Island" komentuje relację z Nicole

Za nami finał 9. edycji "Love Island", którą wygrali Jarek i Zuza. Para nie tylko skupiała się na swoim uczuciu, ale również stroniła od konfliktów. W miłosnym hitcie TV4 wzięli również udział Mateusz i Nicole, którzy zostali wyrzuceni z Wyspy Miłości za złamanie regulaminu. Okazało się, że para miała się nie tylko znać przed programem, ale również podobno się umówili na to, że dojdą razem do finału. Była partnerka Mateusza z programu, czuje się przez to pokrzywdzona, ponieważ twierdzi, że była "tylko na przeczekanie", aż wejdzie Nicole. Oliwia z "Love Island" zmiażdżyła Mateusza w nie jednym wywiadzie. Teraz uczestnik show zorganizował Q&A na swoim Instagramie, a internauci wciąż dopytują go, czy to prawda, że relacja z Oliwią była tylko ustawką. Mateusz nie wytrzymał i odpowiedział.

Byliśmy 1/2 dni, a ona już robiła mi dramy z dupy, najzwyczajniej nie widziałem sensu kontynuacji tej relacji. Wtedy kiedy Nicola nie została wybrana przez Adriana mogła przecież odpaść, skąd ja miałem wiedzieć, że dostanie drugą szansę ? a i tak wybrałem Oliwie. Teraz laska lata po wywiadach i gada, jak to nie powinienem jej przeprosić, że odebraliśmy jej szanse na miłość xd Chciałbym wam przypomnieć tylko, że miała ona pięć partnerów na wyspie i z żadnym nic nie pykło — napisał Mateusz.

Jedno z wciąż powtarzających się pytań do Mateusza z "Love Island" to, czy on i Nicole byli razem w związku przed programem. Uczestnik show postanowił w końcu od samego początku wyjaśnić, jak wyglądały ich relacje przed programem.

Finally - coś czego nigdzie indziej niestety nie usłyszycie. Zacznijmy od początku, po kolei. Odcinek GOATS wyszedł 24 lutego 2024 - nagrywany był jakoś z końcem stycznia/początkiem lutego, nie znaliśmy się wcześniej, nie mieliśmy pojęcia o swoim istnieniu. Sytuacja wtedy wyglądała tak, że Nicole nie koniecznie wpadła mi w oko z tymi blond warkoczami XD co prawda była ciekawą osobą, ale przed nią miałem jedynie rozmowę z Dominiką, z którą się sparowałem i chciałem poznać też inne osoby. W życiu łącznie widzieliśmy się dwa razy, rozmawialiśmy i nasza relacja w żaden sposób nie klarowała się w stronę związku, było to stricte kumpelskie. Nie umawialiśmy na udawanie jakiejś pary, to było na zasadzie ''fajnie, że w programie będzie ktoś znajomy'' przecież my tak naprawdę wchodząc do programu znaliśmy się ponad miesiąc XD — wyjaśnił dalej Mateusz.

Mateusz i Nicole nadal utrzymują kontakt ze sobą po programie i twierdzą, że mają ze sobą bardzo dobre relacje. Jednak, czy są w związku? Odpowiedz Mateusza rozwiała wszelkie wątpliwości.

Rozwiewając już wszelkie wątpliwości wszystko jest na jak najlepszej drodze, ale jeszcze nie jesteśmy oficjalnie parą i jeśli to się zmieni na pewno się o tym dowiecie od nas — dodał Mateusz.

A wy kibicujecie Mateuszowi i Nicole z "Love Island"?

