Wiktoria po randce z Adamem w "Rolnik szuka żony" przestała mieć wątpliwości, kogo chce wybrać. To właśnie Adama chce poznawać lepiej i tworzyć z nim coś więcej. Okazuje się, że między rolniczką a jej wybrankiem kiełkuje już uczucie. Wiktoria zgodziła się oficjalnie zostać dziewczyną Adama. Ale słodko!

Wiktoria i Adam z "Rolnik szuka żony" są parą

Moc czułości na randce Wiktorii i Adama z "Rolnik szuka żony" nie mogła skończyć się inaczej. Rolniczka zdecydowała, że to własnie z nim chce kontynuować relację i postanowiła wysłać Szymona do domu. Uczestnik bardzo przeżył decyzję Wiktorii i trudno było mu opanować smutek. To był jeden z najsmutniejszych momentów dzisiejszego odcinka. Wiktoria czuła się źle z tym, że zawiodła Szymona, nie dając mu nawet szansy na randkę, ale też nie chciała robić mu złudnej nadziei, wiedząc że czuje coś do Adama.

Nie mam wątpliwości, co do mojej decyzji. Wszystko się dzieje tak naturalnie, powoli się tak przełamujemy do siebie. Były takie drobne gesty ale tutaj nie ma jakiś tam porywów. Chciałabym, żebyś stawiali takie małe kroki. Czuję się szczęśliwa na ten moment - mówiła przed kamerami.

Również Adam z "Rolnik szuka żony" nie ukrywa zafascynowania Wiktorią i szczęścia, że może spędzać z nią kolejne dni:

No naprawdę, chyba to jest taka pierwsza osoba, z którą tak mogę poważnie wiązać swoje plany życiowe, i z którą tak wiele mnie łączy. Jak sobie wyobrażam, że na przykład teraz by zniknęła nagle z mojego życia to brakowałoby mi teraz Wiktorii. Sytuacja jest dość klarowna i czysta. Myślę, że aktualnie znajdujemy się pomiędzy sympatią a miłością. Taki wyższy stopień wiadomo zauroczenia i takiego poznawania siebie.

W pewnym momencie widzowie "Rolnik szuka żony" zostali świadkami romantycznej sceny, w której Adam zapytał Wiktorię o to, jak mogą nazwać ich relację i czy chciałaby oficjalnie zostać jego dziewczyną:

Masz piękne oczy. Zawstydzam się. Gdyby ktoś zapytał się czy my jesteśmy razem czy nie? (...) Coś tam do Ciebie już czuję. Czy chciałabyś zostać moją dziewczyną?

No chciałabym - zgodziła się zawstydzona.

Chwilę później doszło do pierwszego pocałunku między Wiktorią a Adamem.

Tak? Daj buziaka. Cieszę się - przejął inicjatywę Adam.

Ja też - odparła.

Szczęście Wiktorii i Adama było wymalowane na ich twarzach również podczas rodzinnego grilla, który został pokazany w "Rolnik szuka żony". Rodzina od razu zauważyła, jak swobodnie się ze sobą czują i że są ze sobą na ten moment bardzo szczęśliwi. Z kolei Adam wykrzyczał przed kamerami:

Mam dziewczynę, o której marzyłem.

Pięknie się na nich patrzy! Jesteście ciekawi, jak dalej potoczą się ich losy? Finał "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami.

