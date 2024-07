Otręby owsiane są bogatym źródłem błonnika. Zawierają go więcej niż otręby pszenne. Dzięki temu, że błonnik usprawnia perystaltykę jelit i powoduje uczucie sytości, otręby mają działanie odchudzające. Korzystnych właściwości otrębów owsianych jest jednak więcej.

Właściwości otrębów owsianych

Otręby owsiane powinny znaleźć się w każdej diecie odchudzającej, a przy diecie Dukana są wręcz niezbędne. Zawarty w nich błonnik sprawia, że szybciej czujemy się najedzeni, a uczucie sytości utrzymuje się dłużej. Wchłaniają tłuszcz z posiłków i ułatwiają jego wydalanie. Błonnik usprawnia także perystaltykę jelit i ułatwia wypróżnianie się, co jest szczególnie ważne dla osób cierpiących na zaparcia.

Znajdujący się w otrębach owsianych błonnik jest rozpuszczalny, zawiera on betaglukan, który obniża stężenie złego cholesterolu we krwi oraz ciśnienie krwi. Dzięki temu pomaga w profilaktyce chorób układu krążenia. Betaglukan ma też właściwości ważne dla osób z cukrzycą typu 2.: spowalnia on wzrost stężenia glukozy we krwi.

Otręby owsiane są również bogatym źródłem witamin i mikro- i makroelementów, zawierają:

żelazo,

magnez,

mangan,

potas,

selen,

cynk,

witaminę B1 (tiaminę),

witaminęB5 (kwas pantotenowy),

witaminę B9 (folacynę).

Jedna łyżka (ok. 7 g) otrębów owsianych dostarcza ok. 25 kalorii.

Pomysły na potrawy z dodatkiem otrębów owsianych

Otręby owsiane można jeść same, np. jedną łyżkę otrębów dziennie na czczo. Warto jest dodawać je też do potraw i przekąsek. Można je jeść właściwie do każdego posiłku. Jeśli zdarza ci się jeść musli, dodaj do niego otręby. Otręby można jeść też zmieszane z jogurtem. Otręby owsiane mogą być stosowane jako składnik panierki. Dodane do kotletów pomogą związać ich składniki tak jak bułka tarta. Można je też dodawać do wszelkich wypieków, np. ciast, ciastek, pizzy i chleba, zarówno jako składnik ciasta, jak i do podsypki. Otręby mogą też być dodawane do sałatek.