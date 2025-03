Gdy Paula i Michał zgłosili się do "Love Never Lies" nie widzieli poza sobą świata i robili wspólnie nawet najbardziej błahe czynności. Kiedy musieli rozdzielić się na dwie wille, uczestniczka zalewała się łzami. Para kłóciła się jednak o byłego Pauli, który później pojawił się jako singiel w programie. Uczestniczka nie ukrywała, że były ponownie zawrócił jej w głowie. Jak jednak potoczyły się losy Pauli i Michała w programie? Czy udało im się wytrwać w związku?

Reklama

Czy Paula i Michał z "Love Never Lies 3" są razem po programie?

Paula i Michał z "Love Never Lies" byli nierozłączni, gdy opowiadali o tym, jak spędzają razem czas, Maja Bohosiewicz nie mogła uwierzyć. "Siku tez razem robicie"? "Tak" śmiali się. Para była zapatrzona w siebie do tego stopnia, że gdy Michał trafił do "willi pokus" nieprzyjemnie potraktował dopasowaną do niego Bernadettę. Paula zalała się łzami, gdy to zobaczyła: "Wszyscy odebrali go jak jakiegoś buraka i myślą, że jestem w toksycznym związku". Schody jednak zaczęły się dopiero wtedy, gdy do willi dołączył Dominik, były narzeczony Pauli, z którym chciała utrzymywać kontakt. Paula nie ukrywała, że po tym, jak jej były pojawił się w "Love Never Lies" myślała o powrocie do niego.

Jakbyśmy mieli zostać razem dalej to ta przyjaźń musi się zakończyć. - deklarował Michał przed kamerami.

W finałowym odcinku "Love Never Lies" Paula przyznała, że Michał był pierwszą osobą, którą szczerze pokochała i boi się, że wydarzenia z programu mogą zepsuć ich relację.

Wiem, że nie chcę spędzić już życia bez Michała.

Gdy zobaczyli się w finale wpadli sobie w ramiona. "Kocham Cię mocniej" - wyznał Michał.

Odnośnie z Dominikiem... nigdy do niego nie wrócę - tłumaczyła się Paula.

Spokojnie ja wiedziałem, że to są myśli tylko. Na początku się przeraziłem, później przemyślałem, znasz mnie, kocham Cię nad życie i Ty to wiesz.

Paula i Michał w "Love Never Lies 3" wezmą ślub?

Paula odpowiedziała na wyznanie miłości Michała w finale "Love Never Lies 3" słowami:

Dlatego się ubrałam na biało i jestem gotowa jutro po powrocie iść do urzędu i się hajtać.

Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że związek z Michałem jest dla Pauli ważniejszy niż przyjaźń z Dominikiem. Z kolei Michał potwierdził, że uważa Paulę za dobrą kandydatkę na matkę i żonę.

Uświadomiłam sobie, że nawet jakbyś powiedział mi po powrocie, że mam poświęcić moją karierę modelingową dla dziecka to nie ma problemu

Nie ma mowy, kariera modelingowa, ślub wszystko. A dziecko przyjdzie z czasem ok?

Jak potoczyły się losy Pauli i Michała po "Love Never Lies"? Twgo dowiemy się już 9 marca z materiału Reunion, który dostępny będzie na Netflixie.

Kto wygrał "Love Never Lies 3"?

​W trzecim sezonie programu "Love Never Lies: Polska" wzięło udział siedem par:​

Marta Rentel i Grzegorz Milewski – znani influencerzy, działający w mediach społecznościowych jako @martirenti i @grzegorzmilewski. ​ Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska – uczestniczki "Top Model" oraz zawodniczki MMA, znane jako @maschines i @way.of.blonde. Patrycja Izydorczyk i Łukasz Urbaniak – para znana z programu "Love Island", zostali jednak wyrzuceni z programu już na początku. Paula i Michał – poznali się dwa lata temu na imprezie, szybko zamieszkali razem i obecnie są zaręczeni. Max i Eugene – zostali wyrzuceni z programu za złamanie regulaminu. Kasia i Paweł – małżeństwo od ośmiu lat, zmagające się z problemami zaufania po zdradach Pawła przed oraz po ślubie. Amanda i Dominik – poznali się w drugim sezonie "Love Never Lies: Polska", ich relacja zaczęła się od przyjaźni, która przerodziła się w związek.

"Love Never Lies" wygrały Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska. Były jedyną parą, która nie skłamała ani razu podczas testów na wykrywaczu kłamstw. W nagrodę otrzymały 141 tysięcy złotych.

Zobacz także:

Reklama