Oczekiwanie na 4. sezon „The Umbrella Academy” wreszcie dobiegło końca, dając fanom popularnego serialu sci-fi Netfliksa szansę na pożegnanie się z rodzeństwem Hargreevesów – przynajmniej na razie.

Ogłoszono, że sześć odcinków zakończy serial. W 2022 roku, zaraz po opublikowaniu tej informacji showrunner Steve Blackman powiedział, że jest „bardzo podekscytowany, że niesamowicie lojalni fani” będą mogli „doświadczyć odpowiedniego zakończenia podróży rodzeństwa Hargreevesów”.

I z pewnością wydaje się, że Blackman nie oszczędzał się przy finale. W niedawnym wywiadzie dla RadioTimes.com powiedział nam, że „bardzo, bardzo wielkie zakończenie” może być kontrowersyjne dla fanów – i że jest przygotowany na to, że niektórzy fani mogą go „znienawidzić”.

Ale czy to naprawdę koniec serialu? Czy istnieje szansa, że powróci on z piątym sezonem w przyszłości? Oto, wszystko, co wiemy.

Czy są szanse na 5. sezon „The Umbrella Academy”?

Na chwilę obecną, to będzie ostatni sezon serialu – Netflix ogłosił, że seria oficjalnie zakończy się na 4. sezonie.

Jednak Blackman nie wyklucza możliwości zmiany decyzji w przyszłości, mówiąc RadioTimes.com, że „naprawdę mam nadzieję, że to nie koniec The Umbrella Academy, ani tego uniwersum”.

Dodał: „Myślę, że jest jeszcze wiele historii do opowiedzenia z innymi postaciami, nie tylko z tą rodziną. Myślę, że Gerard Way i Gabriel Bá, którzy ją stworzyli, mają również wiele pomysłów. Więc mam nadzieję, że to nie koniec, ale zobaczymy”.

Serial oparty jest na serii komiksów Way'a i Bá, która liczy łącznie 32 numery, więc zdecydowanie istnieje możliwość na więcej historii, jeśli Netflix zmieni swoje obecne stanowisko – jak mówi Blackman, musimy po prostu poczekać i zobaczyć.

Jednakże, biorąc pod uwagę, że 4. sezon jest obecnie potwierdzony jako ostatni, nie spodziewalibyśmy się nowej serii w najbliższym czasie – chociaż oczywiście będziemy na bieżąco śledzić wszelkie wiadomości na ten temat.

Co ciekawe, ostatni sezon jest faktycznie krótszy niż pierwotnie planowano, ponieważ Blackman początkowo miał nadzieję opowiedzieć historię w dziesięciu odcinkach, a nie w sześciu.

„W tamtym czasie wydawało się to odpowiednią ilością”, wyjaśnił o zmianie na krótszy sezon. „I, wiesz, musiałem trochę skompresować treść, ponieważ myśleliśmy, że będzie więcej materiału”, przyznał.

„Ale okazało się, że to idealna liczba. Naprawdę czuję, że, czy moglibyśmy zrobić więcej? Tak, ale myślę, że te sześć, które mamy, to idealny sposób na zakończenie sezonu”, dodał.

Wszystkie sezony „The Umbrella Academy” są dostępne na Netfliksie.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.