Fani doskonale znają Małgorzatę Ostrowską-Królikowoską z "Klanu" oraz rockową wokalistkę Małgorzatę Ostrowską. Obie panie Ostrowskie już od dawna zakorzeniły się w naszym rodzimym show-biznesie. Czy łączy je coś więcej niż tylko nazwisko? Koniecznie sprawdźcie!

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Małgorzata Ostrowska są siostrami?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Małgorzata Ostrowska mają nie tylko to samo imię, ale i nazwisko. Obie są znane w naszym rodzimym show-biznesie, choć jedna jest aktorką, a druga piosenkarką. Wiele gwiazd ma te same nazwiska, ale to nie oznacza, że wszystkich łączą więzi rodzinne. Nieraz wiele osób zastanawiało się, czy Edyta Zając i Aneta Zając są spokrewnione, ponieważ obie nie zdradzają zbyt wiele o swojej rodzinie. A jak jest z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską i Małgorzatą Ostrowską? Sprawdźmy!

Małgorzata Ostrowska-Królikowska to znana aktorka, która zdobyła największą popularność jako Grażynka z "Klanu". Jednak to nie jedyna produkcja, w której mogliśmy ją oglądać- aktorka zagrała również w takich produkcjach jak "Miasto prywatne" czy "Stulecie winnych". Ostatnio widzowie mogli również podziwiać jej zmagania na parkiecie tanecznym u boku Kamila Gwary w "Tańcu z gwiazdami" - para odpadła w trzecim odcinku.

Natomiast Małgorzata Ostrowska to rockowa wokalistka, która skradła serca słuchaczy takimi utworami jak: "Szklana pogoda", "Po niebieskim niebie", "Tak lubię być kobietą" czy " Rzeka we mnie". Choć wokalistka i aktorka noszą to samo nazwisko, pań nie łączą żadne więzi rodzinne.

