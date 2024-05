Zapewne niejedna osoba musiała się dłużej zastanowić, by zgadnąć, która aktorka jest którą na zdjęciu powyżej. Agnieszka Więdłocha i Maria Dębska są zniewalająco do siebie podobno i nic dziwnego, że pojawiają się spekulacje, że są ze sobą spokrewnione. Czy łączą ich więzy krwi? Sprawdziliśmy.

Czy Agnieszka Więdłocha i Maria Dębska są spokrewnione?

Agnieszka Więdłocha i Maria Dębska są aktorkami, a ich fizyczne podobieństwo jest uderzające. Co je łączy poza zawodem i pasją do aktorstwa? Więdłocha znana jest z takich produkcji jak "Planeta singli" czy "Kobieta sukcesu", natomiast Dębska z m.in. filmów "Pech to nie grzech", "Bo we mnie jest seks" czy "Zabawa, zabawa". Obie pani dzieli tylko sześć lat różnicy (Agnieszka ma 38 lat, Maria - 32). Według wielu internautów wyglądają, jak siostry. Czy rzeczywiście tak jest?

Maria Dębska (na zdjęciu wyżej) stawiała pierwsze kroki jako aktorka na deskach teatru, ale szybko odkryto jej talent i zatrudniono to wielu prestiżowych produkcji, w tym "Moje córki krowy" czy "Listy do M.". Artystka znana jest ze swoich pięknych i zadbanych ciemnych włosów. Jej znakiem rozpoznawczym jest grzywka, która czasami jest prosta, a czasami zarzucona na bok. Podobny styl i look ma również jej koleżanka z branży, Agnieszka Więdłocha.

Agnieszka Więdłocha również stawiała pierwsze kroki w swojej karierze w teatrze, szerokiej publiczności znana jest z takich produkcji jak "Komisarz Alex" czy "Receptura". Wiele osób twierdzi, że zjawiskowe Maria i Agnieszka są siostrami, ale nic z tych rzeczy. Aktorki nie są ze sobą spokrewnione! Podobieństwo jest więc po prostu przypadkowe.

