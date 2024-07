Objawy porodu przedwczesnego pojawiają się między 24. a 37. tygodniem ciąży. Przyczyny wczesnych porodów to choroby, np. nadciśnienie tętnicze bądź infekcje dróg moczowych, np. zapalenie pęcherza.

U kobiet z regularnymi cyklami miesiączkowymi (trwającymi 28 dni) można łatwo ustalić datę ostatniej owulacji i wyliczyć termin porodu. Prawidłowy czas trwania ciąży wynosi około 9 miesięcy i 7 dni. W przypadku nieregularnych miesiączek termin porodu ustala się za pomocą badania USG. Dokładność badania wynosi mniej więcej do 7 dni, pod warunkiem, że jest wykonane przed 15 tygodniem ciąży. Badanie, wykonane przed 15 tygodniem ciąży, określi dzień narodzin dziecka z dokładnością do 7 dni.

Objawy porodu przedwczesnego w 24 tygodniu ciąży

Przedwczesny poród z reguły ma takie same objawy co w 9 miesiącu ciąży. Różnica polega na tym, że symptomy występują w 24-37 tygodniu ciąży. Sygnały, że dziecko urodzi się wcześniej to:

plamienie z dróg rodnych, często z dodatkiem krwi,

dokuczliwe bóle pleców,

skurcze przypominające bóle menstruacyjne, minimum 4 do 7 na minutę,

uczucie, że dziecko naciska na kanał rodny,

rozwarcie szyjki macicy o co najmniej 3 centymetry,

śluz z domieszką krwi na pochwie,

nerwobóle,

przyspieszona praca serca,

nudności i wymioty,

biegunka.

Przyczyny przedwczesnego porodu

Kobiety zachodzące w ciążę w wieku 30-40 lat są bardziej narażone na wystąpienie przedwczesnego porodu niż kobiety młodsze, około 20 roku życia. Do czynników ryzyka wlicza się choroby, takie jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca lub guzy na macicy. Przyczyny przedwczesnego porodu to także:

zbyt niskie zagnieżdżenie łożyska w macicy,

przebyty wcześniej poród przedwczesny,

stracenie poprzedniej ciąży w sposób naturalny (samoistne poronienie),

mniej niż 6 miesięcy przerwy między jedną ciążą a drugą,

pęknięcie błon płodowych przed wystąpieniem akcji porodowej,

infekcje dróg moczowych, np. zapalenie pęcherza,

choroby weneryczne, np. kiła, rzeżączka,

niewydolność szyjki macicy (do uszkodzenia szyjki może dojść przez wcześniejsze poronienie),

wady budowy macicy (np. występowanie przegrody, która deformuje jamę macicy).

Przedwczesny poród – postępowanie. Kiedy do szpitala?

Kobietom z zagrożeniem przedwczesnego porodu zaleca się unikać stresu i dużo odpoczywać. W przypadku wykrycia niewydolności szyjki macicy stosuje się pessar kołnierzowy szyjki macicy. Pessar (który przypomina gumowy krążek) ma średnicę od 17 do 22 milimetrów i zakładany jest przez lekarza ginekologa. Poród przedwczesny może zagrażać życiu nie tylko matki, ale i dziecka. W takich wypadkach konieczna jest natychmiastowa hospitalizacja.

Przeczytaj też o innych przyczynach przedwczesnego porodu: mięśniakach w ciąży, zapaleniu pęcherza moczowego i chorobach wenerycznych.