Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" w rozmowie z Party.pl odpowiedzieli na pytanie, jak zmieniło się ich życie po narodzinach ich synka. Dumni rodzice małego Dariusza nie ukrywają swojego szczęścia, ale Ania szczerze przyznała, że zmęczenie daje się jej we znaki, a jej życie wygląda teraz zupełnie inaczej.

Ania i Jakub poznali się na planie dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" i to właśnie na oczach widzów narodziło się między nimi prawdziwe uczucie, które trwa do dziś. Blisko rok temu zakochani ogłosili radosne wieści i zdradzili, że spodziewają się dziecka. Kilka miesięcy później na świecie pojawił się ich ukochany synek, Dariusz. Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" chętnie dzielą się swoim szczęściem i publikują w sieci kadry ze swoją pociechą. Niedawno Ania i Jakub z "Rolnika" ochrzcili synka, a rolniczka pokazała zdjęcie z uroczystości.

Teraz reporter Party.pl zapytał młodych rodziców, jak zmieniło się ich życie po narodzinach dziecka. Ania zdecydowała się na szczere wyznanie przed kamerą:

Bardzo nasze życie się zmieniło. To jest owoc naszej miłości, fajnie nasz synek wzbogacił naszą rodzinę. Ale czy jakieś większe zmiany? Oprócz tego jest bardzo dużo obowiązków związanych z małym niemowlaczkiem. Odczuwa się to zmęczenie, ja naprawdę odczuwam to zmęczenie, jednak życie wyglądało inaczej przed porodem, inaczej teraz

wyznała Ania.