Tragiczny koniec Gene'a Hackmana i Betsy Arakawy: ujawniono przyczyny śmierci

Betsy Arakawa, 65-letnia żona Gene'a Hackmana, zmarła na skutek hantawirusowego zespołu płucnego. Jest to rzadkie, ale niezwykle groźne zakażenie wirusowe, które prowadzi do ciężkich powikłań oddechowych. Do infekcji dochodzi najczęściej w wyniku kontaktu z odchodami gryzoni zakażonych hantawirusem.

Według dostępnych informacji, Betsy Arakawa zaczęła wykazywać niepokojące objawy kilka dni przed śmiercią. Pomimo prób leczenia, jej stan gwałtownie się pogorszył. Śmierć żony była ogromnym ciosem dla Gene'a Hackmana, który sam od lat zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Śledczy przekazali wstrząsające szczegóły. Aktor najprawdopodobniej nie był świadomy, że jego ukochana nie żyje.

Ostatnie dni Gene'a Hackmana i Betsy Arakawy

Gene Hackman, legendarny aktor znany z ról w takich filmach jak „Francuski łącznik” czy „Bez przebaczenia”, w ostatnich latach życia wycofał się z życia publicznego. W 2004 roku zakończył karierę aktorską i skupił się na spokojnym życiu w Santa Fe, w stanie Nowy Meksyk.

95-letni Hackman od dłuższego czasu cierpiał na zaawansowaną chorobę Alzheimera, a jego stan zdrowia stale się pogarszał. Po śmierci Betsy Arakawy jego kondycja uległa dramatycznemu załamaniu. Tydzień po stracie żony aktor zmarł z powodu choroby serca. Jak ustalili śledczy, gwiazdor zmarł 18 lutego, natomiast jego ukochana – 11 lutego. Te dane wynikają z ostatniego sygnał zarejestrowanego przez z rozrusznika serca Hackmana.

Pan Hackman miał zaawansowaną chorobę Alzheimera. Był w bardzo złym stanie zdrowia – poinformowała podczas konferencji dr Heather Jarrell.

Zdaniem śledczych Hackman był w tak złym stanie zdrowia w związku z chorobą, że najprawdopodobniej nie miał świadomości, co się dzieje. Badający sprawę uważają, że mógł nie mieć pojęcia o tym, że jego żona zachorowała, a później zmarła z powodu hantawirusowego zespołu płucnego. Służby kontynuują dochodzenie.

Gene Hackman i Betsy Arakawa zostali znalezieni martwi w swoim domu

W ostatnich dniach pojawiły się nowe informacje dotyczące śmierci 95-letniego aktora Gene'a Hackmana i jego 65-letniej żony, Betsy Arakawy. Para została znaleziona martwa 26 lutego 2025 roku w swoim domu w Santa Fe, Nowy Meksyk.

Ciała pary zostały odkryte w różnych pomieszczeniach domu: Hackman w kuchni, a Arakawa w łazience. W domu znaleziono również martwego psa pary.

​Gene Hackman i Betsy Arakawa tworzyli parę, której związek opierał się na głębokiej miłości i wzajemnym wsparciu. Poznali się w latach 80., kiedy Arakawa pracowała w centrum fitness w Los Angeles, gdzie Hackman był stałym bywalcem. Pomimo różnicy wieku wynoszącej 30 lat, ich relacja szybko się rozwinęła. Po siedmiu latach związku, 1 grudnia 1991 roku, para wzięła ślub. ​

Betsy Arakawa, urodzona 15 grudnia 1959 roku w Honolulu na Hawajach, była utalentowaną pianistką. W młodości występowała z Honolulu Symphony Orchestra, a jej kariera muzyczna rozwijała się dynamicznie. Po ślubie z Hackmanem zakończyła działalność koncertową i zaangażowała się w przedsiębiorczość. W 2001 roku, wraz z partnerką biznesową Barbarą Lenihan, otworzyła w Santa Fe sklep z pościelą i artykułami wyposażenia wnętrz o nazwie Pandora's.

Gene Hackman, znany z ról w takich filmach jak „Francuski łącznik” czy „Bez przebaczenia”, poślubił Betsy po rozwodzie z pierwszą żoną, Faye Maltese, z którą miał trójkę dzieci. Małżeństwo z Arakawą było dla niego źródłem spokoju i stabilizacji. Para zamieszkała w Santa Fe, Nowy Meksyk, gdzie prowadzili spokojne życie z dala od blasku fleszy. Przeżyli razem ponad trzy dekady.

