Paweł Svinarski, znany z kanału "Dla Pieniędzy", oraz Ula Grotyńska, influencerka, powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Relacja z narodzin pojawiła się na ich profilach w mediach społecznościowych, gdzie pokazali każdą emocjonującą chwilę tego wyjątkowego wydarzenia.

Para youtuberów relacjonowała poród syna w sieci. "Czuję się, jakbym była z wami w tej sali porodowej"

Przez całą relację fani mieli okazję zobaczyć przygotowania do porodu – od wypełniania dokumentacji w szpitalu, przez oczekiwanie na skurcze, aż po sam moment przyjścia dziecka na świat. Paweł i Ula pokazali prawdziwe emocje, nie próbując idealizować tego procesu. Dla wielu obserwatorów było to niezwykle poruszające przeżycie, które wywołało łzy wzruszenia. W komentarzach pojawiały się słowa wsparcia, modlitwy za zdrowie mamy i dziecka oraz wyrazy podziwu dla ich odwagi.

Po zakończeniu transmisji i pierwszych postach z informacją o narodzinach dziecka internet zalała fala komentarzy i gratulacji. Fani cieszyli się wraz z Ulą i Pawłem, wyrażając swoją radość i wsparcie. Na Instagramie pojawiły się tysiące komentarzy z gratulacjami, a zdjęcia nowo upieczonych rodziców z synkiem zyskały rekordową liczbę polubień.

Wielu fanów podkreślało, że dzięki tej relacji poczuli się, jakby sami byli częścią tej niezwykłej chwili. Dzielili się swoimi historiami porodowymi, doświadczeniami związanymi z rodzicielstwem oraz emocjami, jakie wzbudziło w nich nagranie. Widzowie zwracali uwagę na autentyczność pary i na to, jak naturalnie potrafili przedstawić tak intymne wydarzenie.

Czuję się, jakbym była z wami w tej sali porodowej. Gratulacje, jesteście niesamowici! – napisała jedna z fanek.

Inni podkreślali, że taki krok wymagał ogromnej odwagi. Znalazło się też sporo komentarzy od osób, które planują rodzicielstwo i dzięki relacji Pawła i Uli poczuły się lepiej przygotowane na to, co je czeka. Pomimo ogromnej liczby pozytywnych reakcji, nie zabrakło również głosów krytyki. Relacjonowanie porodu w mediach społecznościowych wzbudziło kontrowersje, głównie ze względu na przekraczanie granic prywatności. Część internautów wyraziła obawy, że relacjonowanie tak intymnych chwil jak poród może negatywnie wpłynąć na postrzeganie prywatności przez dziecko w przyszłości. Niektórzy komentatorzy zwrócili uwagę, że ten moment życia powinien być zachowany tylko dla najbliższych. Pod postami pojawiały się także opinie, że poród to wydarzenie, które nie powinno być transmitowane publicznie, zwłaszcza że dziecko, jako główny bohater całego wydarzenia, nie miało w tej sprawie żadnego wyboru.

Paweł i Ula odpowiedzieli na te zarzuty podczas jednej z późniejszych relacji, podkreślając, że ich decyzja o pokazaniu porodu wynikała z chęci dzielenia się najważniejszymi momentami życia z fanami, którzy od lat wspierają ich w każdym przedsięwzięciu. Zaznaczyli, że dla nich media społecznościowe to forma pamiętnika, a ich społeczność to jak rodzina, której chcą pokazać także najważniejsze i najbardziej wzruszające chwile. Przyznali również, że zamierzają w przyszłości chronić prywatność dziecka i być ostrożniejszymi w pokazywaniu jego wizerunku.

Narodziny dziecka to ogromna zmiana w życiu każdej pary. Paweł i Ula zapowiedzieli, że na jakiś czas zwolnią tempo swojej aktywności w mediach społecznościowych, aby móc w pełni skupić się na nowej roli – byciu rodzicami. W jednym z postów Ula podkreśliła, że teraz najważniejsze jest dla niej zapewnienie maluszkowi jak najlepszych warunków do rozwoju oraz wspólne budowanie więzi.

Paweł natomiast zapewnił swoich widzów, że jego kanał "Dla Pieniędzy" będzie dalej funkcjonować, choć na jakiś czas zmieni formułę. W najbliższych miesiącach planuje publikować treści, które można przygotować z wyprzedzeniem, a także takie, które będą bardziej związane z codziennymi wyzwaniami, jakie stoją przed młodymi rodzicami.

