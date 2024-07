To nie koniec afery wokół Dagmary Kaźmierskiej. Widzowie Polsatu złożyli skargę na stację za promowanie osoby z kryminalną przeszłością:

Poznajcie szczegóły.

Po tym, jak przeszłość Dagmary Kaźmierskiej wyszła na światło dzienne, widzowie Polsatu zaczęli słać skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zarzucając stacji promowanie osoby z kryminalną przeszłością. Decyzja ma zapaść niedługo:

W związku z udziałem Dagmary Kaźmierskiej w Tańcu z gwiazdami do KRRiT wpłynęły dwie skargi indywidualne. Zostało wszczęte w tej sprawie postępowanie wyjaśniające z udziałem Polsatu, które jest aktualnie w toku

W związku z udziałem Dagmary Kaźmierskiej w Tańcu z gwiazdami do KRRiT wpłynęły dwie skargi indywidualne. Zostało wszczęte w tej sprawie postępowanie wyjaśniające z udziałem Polsatu, które jest aktualnie w toku

Dagmara Kaźmierska nigdy nie ukrywała, że lata temu siedziała w więzieniu. O szczegółach swojej przeszłości nie chciała jednak nigdy opowiadać, odsyłając ciekawskich do akt. Media w końcu to zrobiły. Po szokującym śledztwie portalu Goniec.pl. na temat kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, w mediach wybuchła afera. "Królowa życia" nie udzieliła szerszego komentarza na temat skandalu, zasugerowała jednak, że zrobiono z niej potwora.

Po tym, jak wyszło na jaw jakie piekło swoim ofiarom zgotowała Dagmara Kaźmierska, widzowie i media oczekiwali komentarza od Polsatu. Na chwilę przed skandalem Kaźmierska była gwiazdą stacji. Nie tylko występowała w "Tańcu z Gwiazdami" ale miała także swój program "Dagmara szuka męża", do którego 2. sezonu ruszały zdjęcia. Tuż przed publikacją artykułu na temat kryminalnej przeszłości Kaźmierska zrezygnowała z udziału w "TzG", tłumacząc to problemami zdrowotnymi. Z kolei tuż po jego publikacji z platform Polsatu zaczęły znikać produkcje z jej udziałem a w "TzG" przemilczano jej temat. Kiedy zapytano Edwarda Miszczaka o Kaźmierską nie krył irytacji.

Zobacz także

To nie jest artykuł w Onecie, to jest program na żywo, a pani prowadzi dziennikarskie śledztwo. (...)Gdyby Dagmara was nie interesowała, gdyby się nie klikała, toby pani ze mną nie rozmawiała, bądźmy szczerzy w tej sprawie

- mówił jakiś czas temu w rozmowie z Plejadą.