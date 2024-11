Karolina Gilon jest polską prezenterką telewizyjną, modelką i influencerką. Zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Top Model", co otworzyło jej drogę do kariery medialnej. Prowadziła takie programy jak "Love Island. Wyspa miłości" i "Ninja Warrior Polska". Jest znana z charyzmy i nietuzinkowego stylu, co sprawia, że jest rozpoznawalną postacią w polskim show-biznesie. Gilon jest także aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoim życiem zawodowym i osobistym.

Karolina Gilon odwiedziła szpital

Karolina Gilon lada moment w ramionach przytuli swoje pierwsze dziecko. Prezenterka jest w zaawansowanej ciąży. Jest to niezwykle magiczna chwila, której każda mama nie może się doczekać. Zarówno emocje przed porodem jak i po porodzie to ogromna dawka adrenaliny, hormonów szczęścia i masy pytań, które towarzyszą młodym rodzicom. Karolina dosyć późno podzieliła się ze swoimi fanami wieścią o ciąży, jednak wiadomość ta wzbudziła spore emocje wśród obserwatorów, którzy nie spodziewali się tak radosnych wieści od prezenterki.

Wieści te przekazała pod koniec lata 2024 roku, dzieląc się swoim szczęściem na Instagramie, gdzie opublikowała osobiste nagranie z partnerem, Mateuszem Świerczyńskim, byłym uczestnikiem programu "Love Island". Związek Gilon z Mateuszem początkowo również trzymano w tajemnicy, ale ostatecznie para ujawniła swoje uczucia publicznie​.

Gilon wyznała, że odkrycie ciąży było nieoczekiwane - początkowo zaniepokoiła ją nietypowa reakcja organizmu, co skłoniło ją do wykonania kilku testów ciążowych. Reakcja Mateusza była pełna wzruszenia; przyznał się do łez radości, a Gilon opowiedziała o wzroście swojej pewności siebie oraz zacieśnieniu więzi z partnerem w oczekiwaniu na dziecko​. Teraz kiedy poród zbliża się wielkimi krokami Karolina Gilon postanowiła wybrać się do szpitala, w którym będzie rodziła i poprzez social media wyjawiła swoje wrażenia.

Byłam dziś w szpitalu, w którym będziemy rodzić. I wiecie co? Jestem zachwycona - napisała pod nagraniem przyszła mama.

Karolina Glon wyjawiła swoim obserwatorom, że jest już po spotkaniu ze swoją położną, która będzie przyjmowała jej poród. Z ekscytacją w głosie wyznała, że jest zachwycona położną i aurą, jaka panuje w szpitalu.

Dopiero tam poczułam tego ducha porodu. Dopiero tam zdałam sobie sprawę z niektórych rzeczy i tam kilka rzeczy też usłyszałam, więc ten mój taki idealny świat, idealne wyobrażenie dotyczące porodu zaczyna troszeczkę szwankować. Po prostu zdaję sobie sprawę z niektórych rzeczy. Jednak jak się widzi tę salę i wszystkie rzeczy wokół to dopiero się czuje to - powiedziała na InstaStories Gilon.

W dalszej części nagrania prezenterka dodała, że wie, iż szpital, na który się zdecydowała, zatroszczy się o nią. Gilon opowiadając o wrażeniach ze szpitala, powiedziała obserwatorom, że poczuła tam spokój.

Mimo tego, że wiem, że będzie ból, że będzie ciężko, to jakoś tak poczułam się spokojna - dodała przyszła mama.

Nie zabrakło również słów o tym, że Gilon jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań ma w planach rodzić naturalnie, gdyż chce przeżyć poród w pełni.

Kolejne ekstremalne przeżycie w życiu, ale już się nie mogę doczekać! - podsumowała Karolina.

Trzymamy kciuki za szybkie rozwiązanie i naturalny poród!

