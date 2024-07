Mięśniaki macicy stanowią zagrożenie dla ciąży. W najgorszym przypadku może dojść do zbyt wczesnego porodu, a nawet poronienia. Warto regularnie badać się na obecność mięśniaków.

Mięśniaki macicy – czym są?

Mięśniak macicy to guzek małych rozmiarów, występujący zazwyczaj u kobiet z zaburzeniami hormonalnymi. Powstają z tkanki mięśniowej i występują przeważnie zbiorowo, rzadziej pojedynczo. Małe guzki osiągają wielkość od 2 do 3 cm, a te większe 10-12 cm. Mięśniaki rozwijają się w trzonie macicy, który także ulega powiększeniu.

Mięśniaki macicy – zagrożenie dla ciąży

Mięśniaki macicy podczas ciąży mogą rosnąć pod wpływem zmian hormonalnych i to jest największym problemem. Bardzo często rosną razem z rozwijającym się płodem i nie stwarzają żadnych komplikacji. Niekiedy jednak bywają niebezpieczne dla dziecka i matki, dlatego należy je bacznie obserwować.

Rodzaje mięśniaków macicy a zagrożenie ciąży

Wyróżnia się cztery rodzaje mięśniaków macicy (podsurowicówkowe, śródścienne, podśluzówkowe i uszypułowane). Najwięcej kłopotu stwarzają mięsniaki podśluzówkowe, gdyż wraz ze wzrostem zniekształcają macicę i zajmują w niej miejsce przeznaczone dla płodu. Znajdującemu się tam dziecku jest za ciasno, dlatego też może się wolniej rozwijać i urodzić się słabsze i mniejsze. Czasem takie położenie mięśniaka kończy się zbyt wczesnym porodem, bądź poronieniem. Mięśniaki podsurowicówkowe i śródścienne rozrastające się w kierunku jamy brzusznej są najmniejszym zagrożeniem dla dziecka. Płód prawidłowo rozwija się, gdyż mięśniaki nie zajmują zbyt dużo miejsca.

Przemieszczenie się mięśniaków w czasie ciąży

Niekiedy zdarza się, że guzki zmieniają swe usytuowanie i przesuwają się do środka macicy, a wtedy mogą wpłynąć na rozwój płodu. Kiedy mięśniaki są małe, możliwy jest poród naturalny, natomiast jeśli guzki są rozmieszczone w pobliżu ujścia wewnętrznego macicy, mogą utrudnić dziecku przyjście na świat. W tym przypadku, jak i wtedy gdy mięśniaki są duże i uszypułowane lekarz podejmuje się cesarskiego cięcia. Zmiany hormonalne, które występują podczas ciąży mogą przyczynić się do szybszego wzrostu guzków, dlatego należy pamiętać, by kobiety, u których zdiagnozowano mięśniaki macicy w ciąży, przebywały pod ścisłą kontrolą lekarza ginekologa. Nie zaleca się usuwania mięśniaków podczas ciąży, a najlepiej zrobić to po upływie 6 tygodni od porodu.

Nie wszystkie mięśniaki macicy wymagają leczenia i usuwania. Są takie, które nie wywołują żadnych dolegliwości i nie stanowią zagrożenia, także dla ciężarnych i dla zdrowia dziecka.