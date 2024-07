To, czy poród boli, zależy m.in. od nastawienia rodzącej – jeśli jest zestresowana i przestraszona, wydanie dziecka na świat może być bardzo bolesne. Porób to szczególna sytuacja, bo chociaż wydawaniu dziecka na świat towarzyszy ból, to szybko się o tym bólu zapomina. A to za sprawą hormonu szczęścia, który organizm wytwarza tuż po urodzeniu dziecka.

Reklama

Intensywność bólu podczas porodu zależy od nastawienia rodzącej

Organizm kobiety podczas porodu wytwarza endorfiny, które są naturalnym środkiem przeciwbólowym. Po wydaniu dziecka na świat to dzięki nim między matką i maluchem tworzy się więź, a o bólu można szybko zapomnieć. Jednak gdy rodząca jest zestresowana, nie czuje się bezpiecznie i ma wątpliwości co do jakości opieki, wzrasta poziom adrenaliny. Ten hormon utrudnia poród, przedłuża go i potęguje ból. Dlatego odpowiedź na pytanie „czy poród boli?” jest indywidualna dla każdego przypadku i warunków, w jakich się on odbywa.

Bolesne skurcze podczas porodu

To, czy poród boli, czy nie, zależy m.in. od tego, ile razy kobieta rodziła oraz jak jej organizm reaguje na zachodzące w nim zmiany. Ból podczas porodu powodują skurcze mięśni macicy, dzięki którym dziecko jest wydawane na świat. Podczas skurczów uciskane są nerwy i zaciskane naczynia krwionośne, przez co utrudniony przepływ ma zarówno krew natlenowana, jak i ta, z którą jest odprowadzany kwas mlekowy. To powoduje ból.

Przemieszczanie się dziecka do wyjścia sprawia rodzącej ból

Skurcze to nie jedyny bolesny element porodu. Ból sprawia również rozciągająca się szyjka macicy i dolna część trzonu macicy. Dzięki temu malec wydostanie się na zewnątrz. Dziecko podczas porodu uciska nerwy w okolicy kręgosłupa, co jest nie bez znaczenia dla odczuwania bólu w dolnej części pleców.

Ból krocza podczas porodu

Wiele kobiet rodzących po raz pierwszy najbardziej obawia się momentu rodzenia główki dziecka. Jest ona duża, ale należy pamiętać, że natura uwzględniła i to – w czaszce dziecka są ciemiączka, ruchome części, które z wiekiem zarastają, a podczas porodu pomagają przejść główce przez drogi rodne. Niemniej jednak uciskane i rozciągane przez główkę dziecka krocze boli. Czasem konieczne jest nacięcie krocza, by malec mógł wyjść na zewnątrz, zdarza się też, że krocze pęka. Ból z tym związany odczuwa się dużo później, gdy poranione krocze goi się (po założeniu szwów).

Zobacz także