Marina Łuczenko-Szczęsna, znana polska wokalistka i żona Wojciecha Szczęsnego, udostępniła na swoim Instagramie zdjęcie, w towarzystwie fizjoterapeutki. Celebrytka zaprezentowała swój wyraźnie zaokrąglony brzuszek i przekazała, że zaczyna przygotowania do porodu i powrotu do formy. Pomaga jej w tym profesjonalistka, zobaczcie!

Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna są ze sobą już od jedenastu lat. Para pobrała się w 2016 roku w Grecji, a dwa lata później na świat przyszedł ich pierwszy syn - Liam. Marina w mediach społecznościowych dzieli się znaczną częścią swojego życia i to właśnie za pośrednictwem Instagrama w połowie marca Szczęsna-Łuczenko ogłosiła, że spodziewają się drugiego dziecka! Szczęśni od dawna pragnęli, żeby Liam miał rodzeństwo, ale w momencie, gdy już chcieli rozpocząć starania, ukochana piłkarza poznała druzgoczącą prawdę o swoim zdrowiu.

Poszłam do lekarza, bo chciałam przygotować się do kolejnej ciąży. Usłyszałam, że mam nowotwór na jajniku. Nie było wiadomo, czy to jest rak, czy nie. Ale gdy słyszysz ''nowotwór'' w młodym wieku, to jest to po prostu cios w serce

wyznała Marina w 2023 roku w programie ''Alarm''.