Nie żyje aktorka Teatru Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku. Hanna Zientara-Mokrowiecka miała 64 lata, a jej odejście było ogromnym zaskoczeniem dla środowiska artystycznego. W komunikacie na stronie teatru czytamy:

Trudno nam uwierzyć w to, co się stało

Hanna Zientara-Mokrowiecka zmarła w nocy z soboty na niedzielę, a 5 listopada pojawiła się smutna informacja o śmierci aktorki, która została opublikowana fanpage'u Teatru Płockiego.

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dziś w nocy zmarła w Płocku nasza serdeczna koleżanka, doskonale wszystkim znana aktorka Hanna Zientara-Mokrowiecka. Miała 64 lat. Trudno nam uwierzyć w to, co się stało. To była dla nas szokująca informacja i stanowczo przedwczesna.

można przeczytać w komunikacie teatru.