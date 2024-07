Nadciśnienie tętnicze w ciąży to zaburzenie, które może być wynikiem zmian zachodzących w organizmie kobiety przed zapłodnieniem (przewlekłe) lub efektem powikłań występujących w czasie ciąży (ciążowe). Zarówno nadciśnienie przewlekłe, jak i ciążowe stanowią ryzyko dla prawidłowego rozwoju płodu.

Przyczyny nadciśnienia w ciąży

Istnieje wiele czynników ryzyka, które mogą prowadzić do podwyższonego ciśnienia tętniczego u kobiety. Do najważniejszych z nich należą: powikłania podczas pierwszego porodu, wczesne zajście w ciążę (poniżej 18. roku życia) lub zbyt późne (powyżej 35. roku życia). Ryzyko nieprawidłowego ciśnienia niosą także schorzenia naczyń krwionośnych, choroby układowe, cukrzyca, stres, obrzęk płodu, czy też nieodpowiednia dieta kobiety ciężarnej. Występowanie powyższych czynników powinno dać sygnał przyszłej matce do szczególnej ostrożności i częstej kontroli zdrowia w czasie ciąży.

Nadciśnienie przewlekłe w ciąży

Jeśli po 20 tygodniu ciąży badanie stwierdza wartość RR (zapis stosowany do określenia ciśnienia tętniczego) powyżej 140/90 mm Hg, oznacza to prawdopodobnie występowanie przewlekłego nadciśnienia tętniczego u kobiety w ciąży. Przebieg ciąży u kobiety, która ma nieprawidłowe ciśnienie tętnicze wymaga stałego dozoru specjalisty. Należy w jej czasie wykluczyć ze swojej diety wysoko nasycone tłuszcze oraz unikać zbędnego wysiłku.

Ciąża u kobiety z przewlekłym nadciśnieniem tętniczym może być zagrożona obumarciem płodu, zbyt wczesnym oddzieleniem się łożyska lub wystąpieniem stanu przedrzucawkowego. Jest to stan, w którym u kobiety ciężarnej występuje białko w moczu po 20. tygodniu ciąży. Może on doprowadzić do rzucawki, czyli drgawek toniczno-klonicznych (padaczki).

Nadciśnienie tętnicze ciążowe

Stan podwyższonego ciśnienia tętniczego ciążowego występuje u ok. 6-8 procent kobiet w ciąży, Nie towarzyszy mu zwykle pojawianie się białka w moczu. Jeżeli nie miał miejsca stan przedrzucawkowy, zwykle ciśnienie ulega normalizacji około 12. tygodnia po porodzie. Jeśli natomiast podwyższone ciśnienie tętnicze utrzymuje się dłużej niż 12 tygodni po urodzeniu dziecka, mamy do czynienia z przewlekłym zaburzeniem.