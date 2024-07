Mdłości to jeden z najbardziej nielubianych objawów ciąży. Według statystyk na mdłości i wymioty skarży się 50% przyszłych mam. Mdłości w ciąży najczęściej ustępują dopiero po 20 tygodniu ciąży, a 10% kobiet towarzyszą przez pełne 9 miesięcy.

1. Mdłości w ciąży a wysoki poziom hCG - gonadotropiny kosmówkowej

W czasie ciąży wzrasta poziom gonadotropiny kosmówkowej (hCG) – hormonu, który jest wytwarzany przez łożysko i zapłodnioną komórkę jajową. Około 10 tygodnia ciąży stężenie hCG jest najwyższe, dlatego w tym okresie kobiety skarżą się zwykle na nasilenie objawów. Po 12 tygodniu ciąży poziom hCG spada, dzięki czemu większość kobiet odczuwa znaczną poprawę.

2. Mdłości w ciąży a dyskomfort psychiczny

Mdłości w ciąży mogą mieć podłoże w psychice kobiety – myśl o dziecku wywołuje niekiedy przerażenie, lęk, co przyczynia się do niechcianych objawów. Stres jest w pewnej mierze zrozumiały – ciąża to odmienny stan w życiu kobiety, z którym nie każda przyszła matka potrafi sobie łatwo dać radę.

3. Mdłości w ciąży wywołane przez choroby

Problemy z żołądkiem, jelitami czy wyrostkiem robaczkowym także mogą być przyczyną pojawienia się mdłości w ciąży. Nudności towarzyszą również chorobom układu moczowego oraz migrenie.

4. Inne przyczyny mdłości w ciąży

Mdłości w ciąży mogą być spowodowane również młodym wiekiem przyszłej matki, otyłością, zaburzeniami odżywiania przed ciążą, np. bulimią. Istnieją również przypuszczenia, że mdłości w ciąży wywołuje zażywanie preparatów z magnezem.

Jeżeli kobieta w ciąży miała częste mdłości, które nagle ustały, a ponadto piersi stały się mniej bolesne, koniecznie należy zgłosić się do lekarza – to może być oznaka problemów z donoszeniem ciąży.