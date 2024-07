Miłość na odległość wydaje się czymś bardzo trudnym, a może nawet wręcz niemożliwym. Czasami zmuszają nas do zwiększenia dystansu okoliczności zewnętrzne – studia, zmiana pracy, delegacja, a czasami związek rozpoczyna się już z założeniem, że przez jakiś czas pozostanie kontakt wirtualny.

Jak przetrwać?

1. Miejcie ze sobą stały kontakt – w dzisiejszych czasach nie jest to trudne, nawet jeśli jesteście na różnych krańcach świata. Jeśli macie smartfony, a w nich dostęp do internetu, możecie wysyłać do siebie wiadomości, używając takich popularnych programów jak WhatsApp, Viber czy Messenger. Oprócz rozmów telefonicznych możecie także prowadzić wideorozmowy, które można prowadzić m.in. przez Skype. Jeśli wasz internet w telefonie jest na tyle dobry, by utrzymać dobrą jakość rozmowy z kamerą, możecie sobie towarzyszyć niemal w każdej sytuacji – możecie wspólnie wybrać się na zakupy czy spacer do parku.

2. Róbcie sobie niespodzianki – myślicie, że to niemożliwe na odległość? Jedno z was może na przykład odwiedzić bez zapowiedzi drugą osobę – trzeba się jednak wcześniej upewnić, że nie trafi się na nieodpowiedni moment, np. najgorętszy okres w pracy. Możecie wysłać drobny upominek, pocztówkę, wysłać czułego lub pikantnego smsa, a do wieczornej rozmowy z kamerką zrobić pełny makijaż.

3. Wykorzystujcie czas razem – jeśli nie możecie rozmawiać codziennie, starajcie się, żeby te rozmowy, na jakie jesteście w stanie sobie pozwolić, miały jak najwyższą jakość. Zadbajcie o to, by nikt wam nie przeszkadzał i cieszcie się tą chwilą.

4. Nie ukrywajcie rzeczy, o których druga osoba wiedziałaby, gdyby nie odległość – każdy związek rządzi się tymi samymi prawami. Jeśli zdarzyło się coś, czego druga osoba by nie pochwaliła, oczywiście można udać, że nic się nie stało, ale przez to zaczynacie fikcyjną wizję związku. W każdej relacji zdarzają się problemy, zgrzyty, kłótnie – jeśli nie chcecie się z tym mierzyć teraz, czy podołacie rozwiązywaniu konfliktów na żywo?

5. Nie udawajcie, że drugiej osoby nie ma – miłość na odległość nie rozgrywa się tylko podczas rozmów, listów czy odwiedzin. Nie znaczy to, że tuż po pracy trzeba wracać prostu do domu i warować przed komputerem, czekając na rozmowę i 100% wolnego czasu oddawać ukochanej osobie. Jednak ze względu na szacunek do niej nie powinno się pakować w dwuznaczne sytuacje.

6. Miejcie wspólną wizję – chodzi oczywiście o wizję tego, jak będzie wyglądało wasze życie, gdy ten okres rozłąki się skończy. Gdy decydujemy się na miłość na odległość jest to olbrzymi sprawdzian dla uczuć. Z pewnością będą się zdarzać trudne dni pełne zwątpienia i dni, kiedy bardzo będziecie potrzebować choćby przytulenia się do siebie. Jeśli jednak macie wspólny plan na przyszłość, wiecie, jak będzie lub jak chcecie, by ona wyglądała, da wam to poczucie, że nie cierpicie po nic.