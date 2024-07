Kryzys w związku jest czymś naturalnym. Czasami jednak mamy poczucie, że sprawy zaszły za daleko i trudno wrócić do tego, co było. Kiedy warto mimo wszystko walczyć o miłość i czy w ogóle warto? Czy nie lepiej poddać się, gdy coś nie zdaje egzaminu?

Reklama

Czy warto walczyć o miłość?

Zabrzmi to okrutnie, ale nie wszystkie związki są warte tego, by za wszelką cenę je ratować. Rzecz jasna, jest to kwestia indywidualnej oceny, jednak nie wszystko można wybaczyć i o wszystkim zapomnieć. Patologiczne, toksyczne relacje, które prowadzą jedynie do destrukcji – i to nie tylko związku, ale i partnerów – z pewnością są dobrym przykładem, kiedy nie warto walczyć o miłość za wszelką cenę. Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy po prostu brak woli walki z choćby jednej ze stron – można próbować zmotywować partnera do tego, by zawalczył wspólnie o to, co było między wami, ale jeśli nie przynosi to efektów, najrozsądniej jest pójść każde w swoją stronę.

Kiedy warto walczyć o miłość?

O wiele łatwiej jest wskazać sytuacje, w których zdecydowanie warto podjąć walkę o związek:

Przede wszystkim to sytuacja, gdy już macie dzieci – wbrew różnie zlokalizowanych ideologicznie głosów psychologia mówi jasno – dzieci najlepiej rozwijają się w pełnych, szczęśliwych rodzinach. Jeśli więc nie jesteście już sami, tylko założyliście rodzinę z prawdziwego zdarzenia, warto dla niej walczyć o miłość, która kiedyś była między wami.

Zobacz także

Problem w tym, że pełna rodzina nie zawsze znaczy szczęśliwa. Nierzadkie są sytuacje, że mimo złych relacji w związku, małżonkowie decydują się na pozostanie razem tylko ze względu na dobro dzieci. Niestety, bez próby naprawienia relacji jest to całkowicie chybiony pomysł. Lepiej już byłoby dla nich, gdyby rodzice byli rozwiedzeni, ale nie tworzyli w domu atmosfery pełnej gniewu i agresji (choćby tylko słownej). Udawanie, że wszystko jest w porządku, mija się z celem i wyrządza więcej krzywdy, niż jasne postawienie sytuacji. Tak czy inaczej – decydując się na dzieci, wzięliście na siebie odpowiedzialność za stworzenie im odpowiednich warunków, na które składają się także szanujący się i kochający rodzice. Jeśli nie możecie być tymi „kochającymi się”, bądźcie przynajmniej „szanującymi się”.

Nawet jeśli wasz związek kulał i na pewnym etapie stał się toksyczny lub doszło do zdrady nie znaczy to, że nie może się zmienić. Być może masz wrażenie, że stoi to w sprzeczności z tym, co już napisano, jednak tylko pozornie – gdy druga osoba chce się zmienić i naprawić to, co było między wami, warto dać jej szansę. Nie znaczy to, że zapomina się o wszystkim, co stało się do tej pory – miłość to jednak też umiejętność wybaczania i dawania drugiej szansy. Może niekoniecznie dziesiątej czy dwudziestej, ale jesteśmy wszyscy tylko ludźmi i zdarza się nam popełniać błędy.

Inną sytuacją, gdy zdecydowanie warto walczyć o miłość, to... nuda. Jeśli to rutyna jest powodem, dla którego wasza miłość zaczęła słabnąć i macie wrażenie, że już nic ekscytującego was nie czeka, nie powinniście się poddawać. Zawsze można ją przełamać, znaleźć nowe sposoby spędzania czasu, zacząć się nawzajem zaskakiwać. Jeśli to tylko kwestia wkradnięcia się nudy do związku, wygońcie ją – wyjedźcie na urlop, zacznijcie umawiać się na randki w kawiarni, a nie posiedzenia na kanapie przed telewizorem i nie odpuszczajcie tak łatwo. Miłość nie jest nam dana raz na zawsze – trzeba ją pielęgnować przez cały czas.

Reklama