Agata z "Rolnik szuka żony" zaprosiła na gospodarstwo tylko dwóch kandydatów. Nie spodziewała się jednak, że jeden z nich sam zrezygnuje z udziału. W walce o serce rolniczki bierze udział już tylko Irek. Uczestnik nie ukrywa, że bardzo zależy mu na Agacie i ma nadzieję na coś więcej:

Wczoraj Agata powiedziała coś takiego, co pozwala mi wierzyć, że procenty podrosły (...) Powiedziała: Chciałabym Cię zabrać jeszcze nad Narew.

Jednak czy otwartość Agaty faktycznie podyktowana jest sympatią do Irka, a może jest pokłosiem rezygnacji Mirka?

Mirek, kandydat Agaty zrezygnował z udziału w "Rolnik szuka żony". Podczas pobytu na gospodarstwie stwierdził, że to jednak nie jest jego droga. Rolniczka nie kryła zaskoczenia jego decyzją. Z kolei dla Irka była to dobra informacja, ponieważ już nikt od tej pory nie konkuruje z nim o serce rolniczki.

Rzeczywiście wczoraj ruszyliśmy w przyszłość, idąc w to, co może się wydarzyć, jeśli wszystko ułoży się dobrze.

Irek w końcu doczekał się także randki z Agatą z "Rolnik szuka żony". By spodobać się uczestnikowi, rolniczka wyszukała w szafie swoją najlepszą sukienkę.

Doszedłem do momentu randki, czyli jest dobrze i mam nadzieję, że wrócimy we dwoje a nie osobno

Wygląda na to, że marzenia Irka są na dobrej drodze do spełnienia. Podczas randki Agata odważyła się na te słowa: