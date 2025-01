Na początku stycznia 2025 roku wystartowała druga edycja "Królowej przetrwania", w której to 12 znanych celebrytek ze świata show biznesu i mediów społecznościowych zdecydowała się wybrać na tajlandzką wyspę KohSamui, by przeżyć niesamowitą przygodę i rywalizować między sobą w naprawdę wymagających konkurencjach. A jest o co walczyć, bo zwyciężczyni show otrzymuje nie tylko tytuł "Królowej przetrwania", ale także nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. złotych.

Niezmiennie w roli prowadzącego możemy zobaczyć Izu Ugonoh, który podbił serca widzów swoją charyzmą, zaangażowaniem i podejściem do uczestniczek. Izu świetnie sprawdza się w roli gospodarza programu "Królowej przetrwania", a co o nim jeszcze wiadomo?

Kim jest Izu Ugonoh?

Izuagbe „Izu” Ugonoh pochodzi z wielodzietnej nigeryjskiej rodziny, jednak urodził się i wychował w Polsce. Ma cztery siostry, a jedną z nich jest doskonale wszystkim znana Osuenhe "Osi" Ugonoh, która wygrała czwartą edycję programu "Top Model".

Izu przyszedł na świat 2 listopada 1986 w Szczecinie, a dorastał na Żabiance w Gdańsku. Jest polskim pięściarzem, który może pochwalić się wieloma sukcesami, między innymi jest mistrzem Europy i świata amatorów w formule K-1 oraz sześciokrotnym mistrzem Polski w kick-boxingu. Od 2020 roku występuje również jako zawodnik MMA.

Oprócz fantastycznych wyników sportowych Izu udowodnił także, że świetnie radzi sobie na tanecznym parkiecie! W 2016 roku wystąpił bowiem w "Tańcu z gwiazdami", gdzie razem z Hanną Żudziewicz dotarł aż do siódmego odcinka show. Z kolei w 2024 roku został prowadzącym "Królowej przetrwania" i szybko podbił w tej roli serca widzów. Fani programu uważają, że świetnie spisuje się jako gospodarz show i nie wyobrażają już sobie nikogo innego w tej roli.

Izu Ugonoh niedawno wziął ślub i został ojcem

Izu Ugonoh prowadzi profil na Instagramie o nazwie @izuugonoh, który obserwuje ponad 107 tys. internautów. To właśnie w tym miejscu prowadzący "Królową przetrwania" chętnie dzieli się swoim życiem z fanami. Na profilu zamieszcza kadry związane nie tylko z jego działalnością zawodową, ale także pokazuje swoją prywatną stronę.

Izu jest szczęśliwie zakochany w pięknej Antoninie Banaś, z którą wziął ślub w grudniu 2023 roku. Para niedawno świętowała swoją pierwszą rocznicę, a kilka miesięcy wcześniej powitała na świecie swoją pierwszą pociechę - córeczkę Zoe. Razem tworzą naprawdę zgraną i piękną rodzinę. Tylko spójrzcie na te kadry!

