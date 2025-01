Agnieszka Kotońska podczas relacji na InstaStories zabrała głos w sprawie "Królowej przetrwania". Popularna celebrytka, która wzięła udział w najnowszej edycji programu Telewizyjnej Siódemki, zareagowała na pytania internautów i zdradziła całą prawdę o swoim pobycie w dżungli. Wyszło na jaw, czy uczestniczki "Królowej przetrwania" musiały spać całą noc w dżungli.

W poniedziałek 6 stycznia wystartowała druga edycja "Królowej przetrwania". Tym razem w dżungli spotkały się m.in, Agnieszka Kaczorowska, Paulina Smaszcz, Magdalena Stępień, Agnieszka Kotońska oraz Marianna Schreiber. Tuż po emisji pierwszego odcinka widzowie "Królowej przetrwania" wskazali swoją faworytkę i wówczas okazało się, która celebrytka zdobyła serca internautów. W premierowej odsłonie programu Telewizyjnej Siódemki mogliśmy zobaczyć, że uczestniczki podzieliły się już na dwie drużyny- jedna zamieszkała w prawdziwych luksusach, a druga w naprawdę trudnych warunkach.

Teraz Agnieszka Kotońska zdradziła swoim fanom, jak tak naprawdę wyglądała rzeczywistość w "Królowej przetrwania" i czy rzeczywiście musiała spać w dżungli całą noc, czy tylko w czasie, gdy były nagrywane odcinki. Gwiazda, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w "Gogglebox. Przed telewizorem" rozwiała wątpliwości w tej sprawie!

Fani Agnieszki Kotońskiej zauważyli, że celebrytka dodaje sporo kadrów z wyjazdu chociaż w pierwszym odcinku okazało się, że uczestniczki muszą oddać swoje telefony. Teraz gwiazda "Królowej przetrwania" musiała się z tego tłumaczyć!

Ten filmik jest przed wejściem do programu, z mojej prywatnej galerii. Już Ci wytłumaczę, zanim weszłam do programu to telefon miałam. Wtedy też robiłam jak najwięcej zdjęć, ujęć z całej okolicy w której byłam. Filmy i zdjęcia robiłam też w trakcie podróży z lotniska do hotelu. Oddałam go wchodząc do programu czyli w pierwszym odcinku, co mogłaś zobaczyć w telewizji jak były ostatnie rozmowy z rodziną i telefon lądował do skrzyni. Wtedy też kontakt ze światem i z rodziną się skończył. Wszystkie fotki i filmiki, które u mnie widzisz to robiła nam produkcja żebyśmy miały pamiątkę i do promocji programu- tak to wygląda. Telefon wracał jak kończyłaś - odpadałaś z programu

tłumaczyła celebrytka.