W ostatnim sezonie "Love Island" nie brakowało kontrowersji. Widzowie nie szczędzili ostrych słów pod adresem uczestników i ich relacji, którzy do dziś muszą mierzyć się z zarzutami, że ich miłość nie jest prawdziwa. Głos w sprawie zabierała nawet produkcja "Love Island", nie mogąc patrzeć na piętrzący się hejt. W rozmowie z Party.pl, Hubert i Agata szczerze przyznali, co myślą o relacjach znajomych z programu.

Niedawno Jagoda i Wojtek z "Love Island" potwierdzili swój związek. Pierwszy miesiąc świętowali też Agata i Hubert. Z kolei Adam i Marta czy Sandra i Mateusz wciąż muszą mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami w swoim kierunku, chociaż wszystko wskazuje na to, że naprawdę im się układa. Hubert i Agata tuż po "Love Island" nie ukrywali zaskoczenia tym, co działo się w sieci. Hubert przyznał, że przebywając w programie, sam nie był w stanie wytypować najlepszej pary, ponieważ każde z uczuć wydawałoby się być szczerze prawdziwe:

Każda para była mocna. Każdy czuł do siebie te rzeczy i wydawało się to autentyczne. Tym bardziej byłem zdziwiony, tym co usłyszałem. Nie mogliśmy nawet typować, bo każdy z nas był autentyczny w tym.