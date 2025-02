Z "Farmy", czyli hitowego show telewizji Polsat, powoli odpadają kolejni uczestnicy, nominacje wzbudzają coraz większe kontrowersje, a tymczasem farmerom powoli zaczyna doskwierać głód, po tym, jak Szymon i Beata nie zaliczyli im zadania. Tymczasem atmosfera jest coraz bardziej napięta, a widzowie mają dość uczestników, którzy zamiast pracować spiskują. Kto wygra 4. edycję "Farmy"?

W 4. edycji "Farmy" program prowadzą Marcelina Zawadzka oraz Ilona Krawczyńska, do których dołączyła Milena Krawczyńska, znana z duetu "Siostry ADiHD". Nowością jest również obecność Beaty Oleszek, która ocenia kulinarne aspekty pracy uczestników. Niestety uczestnikom nie zawsze udaje się zaliczyć zadania tygodnia, a wśród nich nie brakuje konfliktów, spisków i intryg.

Internauci powoli mają dość konfliktów między uczestnikami "Farmy", którzy bardziej skupiają się na aferach niż na zwierzętach. Część osób wyraźnie unika codziennych obowiązków. Fani "Farmy" po tym, co działo się w programie widzą tylko dwie osoby, które na pewno powinny znaleźć się w finale i są to: Erwin i Kaja.