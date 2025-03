Emocje sięgają zenitu nie tylko w polskiej edycji "Tańca z Gwiazdami". Okazuje się, że polski tancerz ma ogromną szansę na to, by sięgnąć po "Kryształową Kulę" w irlandzkiej edycji, publiczność jest nim zachwycona. Niedawno mieliśmy przyjemność oglądać go na naszym parkiecie, a nawet sięgnął po zwycięstwo! Pamiętacie?

Robert Rowiński jest w gronie tancerzy, którzy szkolą gwiazdy w obecnie trwającej irlandzkiej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jego partnerką jest Aishah Akorede utalentowana modelka, która reprezentowała Irlandię w międzynarodowym konkursie piękności. Akorede nie miała doświadczenia tanecznego ale nie wątpliwości, że jest wzorową uczennicą, a jej zapał do nauki nowych rzeczy sprawił, że aktualnie wraz z Robertem Rowińskim walczą o wielki finał "Tańca z Gwiazdami". Na profilu tancerza opublikowano post: