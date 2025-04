Śmierć papieża Franciszka otworzyła nowy rozdział w historii Kościoła katolickiego. Gdy oczy wiernych z całego świata kierują się ku Watykanowi, coraz częściej pojawia się pytanie, czy to właśnie Afryka wyda nowego papieża. Wśród najczęściej wymienianych kandydatów znajdują się duchowni pochodzący z tego kontynentu, których zaangażowanie duszpasterskie i wieloletnia służba w strukturach Kościoła przyciągają uwagę zarówno kardynałów, jak i opinii publicznej.

Czy nowy papież będzie pochodził z Afryki?

Po śmierci papieża Franciszka 21 kwietnia 2025 roku Kościół katolicki stoi przed wyborem nowego przywódcy. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Petera Turksona z Ghany oraz Roberta Sarah z Gwinei:

Historycznie, mówiono nam, że byli papieże i że byli czarni, ale tak było w pierwszych wiekach istnienia Kościoła, natomiast w czasach nowożytnych nie było żadnego czarnego papieża.Kto powiedział, że osoba czarnoskóra nie może być papieżem? Afrykańczyk może zostać papieżem, mamy ich wielu, mamy kardynałów, którzy są Afrykanami, mają oni takie same szanse jak Amerykanin czy Europejczyk, więc jest możliwe, że Afrykańczyk zostanie papieżem powiedział Ignatius Kaigama, arcybiskup z Nigerii.

Modlimy się nie o Papieża Afrykanina, czarnego Papieża, Amerykanina czy Azjatę. Modlimy się o dobrego i świętego Papieża, który będzie czarny, Azjatą, Amerykaninem, Europejczykiem. To możliwe dodał.

Kandydaci na papieża

Po śmierci papieża Franciszka 21 kwietnia 2025 roku, oczy świata zwróciły się ku Watykanowi, gdzie wkrótce rozpocznie się konklawe mające wyłonić nowego papieża. Wśród potencjalnych kandydatów, tzw. "papabili", wymienia się duchownych z różnych kontynentów i o zróżnicowanych poglądach teologicznych, a wśród nich jest dwójka Afrykańczyków: ​Peter Turkson (Ghana, 76 lat) – Były prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, łączący doświadczenie pastoralne z pracą w Watykanie oraz​Robert Sarah (Gwinea, 79 lat) – Reprezentant konserwatywnego skrzydła Kościoła, były prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego.

Śmierć papieża Franciszka

Papież Franciszek zmarł w poniedziałek 21 kwietnia 2025 roku o godzinie 7:35 w Domu Świętej Marty na terenie Watykanu. Miał 88 lat. Informację o jego śmierci jako pierwszy przekazał kardynał Kevin Farrell, pełniący funkcję Kamerlinga Świętego Kościoła Rzymskiego. Według oficjalnego komunikatu Watykanu przyczyną zgonu był udar mózgu, po którym nastąpiła śpiączka oraz nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Papież zmarł otoczony modlitwą, a o jego stanie zdrowia poinformowano najbliższe otoczenie jeszcze w nocy. Jego śmierć zakończyła dwunastoletni pontyfikat, który rozpoczął się w marcu 2013 roku.

Zaledwie dzień przed śmiercią, Papież Franciszek uczestniczył w uroczystościach Niedzieli Wielkanocnej w Watykanie. Mimo niedawnego pobytu w szpitalu pojawił się w oknie bazyliki św. Piotra, aby wygłosić błogosławieństwo "Urbi et Orbi", a następnie był widziany na Placu Świętego Piotra w otoczeniu wiernych. Było to jego pierwsze duże wystąpienie publiczne od czasu pogorszenia się stanu zdrowia i jak się później okazało – ostatnie. Obecność Franciszka podczas świątecznych obchodów została odebrana jako wyraz jego niezłomnej wiary i poświęcenia dla Kościoła, co dziś zyskało wymiar symboliczny.

